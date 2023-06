Svjetski poznata glazbenica otkrila pravu istinu o njoj i Stjepanu Hauseru: "Odgovor je jako dosadan, ali..."

Svjetski poznata pijanistica Lola Astanova posljednjih je dana boravila u Makarskoj. Nastupila je na ceremoniji proglašenja pobjednice teniskog WTA turnira, a snimila je i novi videospot na poznatom vidikovcu Skywalk Biokovo. U ekskluzivnom razgovoru za In Magazin, Gordanu Vasilju je priznala čuje li se još sa Stjepanom Hauserom, s kojim su je nekoć povezivali mediji, progovorila je o prijateljstvu s Novakom Đokovićem, a otkrila je i svoj ljubavni status.

Slavna Lola Astanova rado posjećuje Hrvatsku. Atraktivna pijanistica ovog je puta spojila ugodno s korisnim, i uz nastup na završnici WTA turnira nekoliko dana uživala na Makarskoj rivijeri.

''Makarska mi je postala jedno od dražih mjesta, planine, predivno more... Otišla sam na planinarenje i uživala sam više nego na Capriju. Bilo je prekrasno. Zaljubila sam se u Makarsku na prvi pogled'', priznala je Lola.

Boravak u Dalmaciji iskoristila je i za snimanje svojeg novog videospota na Biokovu, na poznatom vidikovcu Skywalk, s kojeg puca najljepši pogled na Makarsku i dalmatinski arhipelag.

''Bilo je zastrašujuće. Pogled je to koji oduzima dah. Ako se bojiš visine kao ja, potrebna je minuta da se navikneš, ali mislim da imamo vrhunske kadrove. Jedva čekam pogledati video i podijeliti ga. Mislim da se isplatilo tresti od straha u visokim potpeticama. Bilo je izazovno, ali učinit ću sve za prekrasan video. Mnogi ljudi su mi poslali poruku kako oni to ne bi mogli učiniti, da je preludo", zaključila je.

Njezini spotovi imaju milijune pregleda, a rekord još uvijek drži duet sa Stjepanom Hauserom s kojim su je mediji svojedobno i povezivali.

''Radili smo zajedno na jako uspješnom projektu, koji je imao milijune pregleda na YouTubeu. Mnogo ljudi je dobro prihvatilo naš duet, bilo je doista spektakularno, ali radilo se samo o glazbenoj suradnji i nije bilo ništa više od toga, kao što su neki mediji prenijeli'', priznala je Lola.



Na pitanje jesu li ona i Stjepan i danas u kontaktu, odgovara: ''Mislim da smo oboje jako zauzeti. Odgovor je jako dosadan i znam da bi htio izvući sočne detalje, ali neka ostane na ovom dosadnom odgovoru.''

Popularna 39-godišnja Uzbekistanka, koja već 20 godina živi u SAD-u, može se pohvaliti i prijateljstvom s najboljim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem.

''Novaka bih opisala kao prekrasno ljudsko biće, on je vrlo darežljiv i mnogo ulaže u dobrotvorni rad. Čvrsto stoji na zemlji, pomislili biste da bi netko uspješan poput njega i s toliko postignuća više "letio". On voli ljude i to je meni još impresivnije nego njegova postignuća na terenu jer ja uvijek više gledam kakva si osoba, nego koliko si naslova ili medalja osvojio", zaključila je Lola.

Iako je stekla svjetsku slavu, imala čast nastupiti čak i u Bijeloj kući, njezin put prema zvijezdama, kaže, nije bio posut ružama.

''Bilo je uspona i padova, izazova, mnogo odricanja koje ljudi ne vide. Ljudi vide samo glamuroznu stranu, misle da je sve prekrasno i da nema loših dana, ali nije tako. Definitivno treba ustrajati, ići naprijed, moraš se suočiti s izazovima. Moj put prema uspjehu je definitivno zanimljiv i ne bih željela da je bilo drugačije, zato što volim nepredvidive faktore. Ne bih htjela raditi stabilan posao od 9 do 17. Preferiram malo više avanture", otkrila je.



Lolu na Instagramu prati više od milijun obožavatelja, a njezino srce je, priznaje, još uvijek slobodno.

"Hahah, kako da odgovorim na ovo, ne, ne mislim da sam trenutačno zaljubljena. Postoje ljudi koji mi se sviđaju, ali ljubav je doista ozbiljna riječ, tako da... Ja sam vrlo fokusirana na svoju karijeru. Katkad muškarci mogu odvratiti pozornost od karijere pa pokušavam uskladiti jedno s drugim, ali zabavljam se i uživam u životu", priznala je.

A evo kako zamišlja svojeg idealnog partnera.

''Definitivno netko tko mi dopušta da budem svoja, doista sam zauzeta i samodostatna osoba. Volim raditi svoje, volim mnogo raditi. Kako da kažem... Netko tko razumije, iako smo u vezi, svaka osoba mora imati svoj život. Uživam u takvoj vrsti slobode i prostora. Tako da ne smije biti ljubomorna osoba, ne netko tko kaže: "Zašto si odjenula kratku haljinu?" Imala sam takvih iskustava i to nije za mene. Treba biti netko tko je tvoj tip osobe, tko ti odgovara u smislu temperamenta i s kim imaš kemiju. Kemija je važna", smatra Lola.

Ali zato na kemiju između Lole i klavira rijetko tko ostaje imun.

