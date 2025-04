Meghan Markle rasplakala se pred kamerama usred razgovora, ovo je razlog!

Meghan Markle se raznježila na spomen svoje djece tijekom gostovanja u podcastu svoje prijateljice Jamie Kern Lime.

Osim što sama vodi svoj podcast "Confession of a Female Founder", Meghan Markle gostuje i u tuđim podcastima. Ovoga puta, gostovala je u podcastu osnivačice i direktorice make up tvrtke IT Cosmetics Jamie Kern Lima, a u jednom trenutku postala je vrlo emocionalna.

43-godišnja bivša glumica se rasplakala kada je Kern Limi otkrila kako je već pripremila emocionalne darove svojoj djeci Archieju i Lilibet za njihov osamnaesti rođendan.

Meghan Markle - 2 Foto: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle - 1 Foto: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle i princ Harry s djecom Foto: Instagram

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Objasnila je kako se nada da će njezina djeca odrastati s osjećajem zahvalnosti što nitko nikada nije volio nekoga više nego što je ona voljela njih, a postala je vidno emotivna govoreći o trogodišnjoj Lilibet. Dok se pripremala za majčinstvo, jedna prijateljica ju je inspirirala da otvori tajne e-mail adrese svojoj djeci za slanje forografija i pisama koje će čitati kad odrastu.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

"Pomislila sam kako je to divna vremenska kapsula koju možeš stvoriti za njih i tako sam za djecu otvorila te adrese e-pošte... koje ću im jednog dana dati", ispričala je Meghan, dodavši kako se nada kako će njezina djeca, kad otvore te mailove sa 16 ili 18 godina osjetiti koliko ih je voljela. "Svake večeri, prije nego što idem spavati, šaljem im e-mail koji sadrže slike koje nećeš uokviriti, njihove školske izvještaje i uspomene iz djetinjstva."

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Istaknula je i kako je vrlo ponosna na djecu: "Naprosto su sjajni. Zato je lijepo što sam došla bez šminke."

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

