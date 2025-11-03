Jedan susret na ulici vinuo ju je u zvijezde: Tko je ljepotica u koju su svi gledali na plaži?

Nina Agdal zablistala je na plaži u Miamiju u plavom bikiniju, potvrdivši status modne ikone.

Na sunčanoj plaži u Miamiju, Nina Agdal zaradila je poglede u plavom bikiniju, a zatim je slijedilo i presvlačenje u animal‑print rompersku kombinaciju s potpisom Gucci. Upravo u tim spontanim trenutcima uživanja nalazi se sav kontrast između glamura njenog model‑života i one jednostavne, životopisne priče djevojke iz Danske.

Nina Brohus Agdal rodila se 26. ožujka 1992. u gradu Hillerødu u Danskoj. Karijeru je započela kao mlada djevojka otkrivena na ulici svoga rodnog grada te je potpisala ugovor s agencijom Elite Model Management u Kopenhagenu.

Nakon što je završila školovanje, preselila se u SAD i marljivo gradila svoju poziciju u svijetu modelinga.

Veći proboj uslijedio je 2012. godine kada je debitirala u izdanju Sports Illustrated Swimsuit Issue i bila proglašena "Rookie of the Year".

Dvije godine kasnije, 2014., našla se na naslovnici iste publikacije – u izdanju za 50. godišnjicu, uz Chrissy Teigen i Lily Aldridge. Tijekom godina radila je za marke kao što su Billabong, Victoria’s Secret, Calzedonia i druge.

Danas, osim modelinga, Nina otvoreno govori o vlastitom wellness putu, tjelesnim i mentalnim izazovima te nastoji inspirirati druge.

Nina Agdal već godinama privlači pažnju i van rampi – njezini ljubavni odnosi redovito su tema medija. Među poznatijim vezama su one s glumcem Leonardo DiCaprijem još 2016 godine.

No posljednjih godina glavna vijest bila je njezina veza s influencerom i zvijezdom borilačkih ili YouTube sklonih sadržaja, Loganom Paulom. Par je započeo vezu u 2022., zaručio se u srpnju 2023., a 2024. dobili su kćer Esmé.

U kolovozu 2025. vjenčali su se u raskošnoj ceremoniji u talijanskom jezeru Lake Como.

