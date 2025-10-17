Što se to dogodilo s Bilmanovom glavom da se Martina Tomčić nasmijala do suza?

Neobični, duhoviti i potpuno svoji - Sote i Miha u Supertalentu su donijeli eksploziju smijeha i energije. Njihov nekonvencionalni nastup nasmijao je žiri do suza i pokazao koliko je važno ostati autentičan bez obzira na sve.

Sedmi nastup Supertalenta obilježio je neobični i šarmantni dvojac Sote i Miha, koji su pozornicu pretvorili u pravu eksploziju energije, smijeha i eksperimenta. Od prve sekunde pokazali su da su – svoji, autentični i neponovljivi.

Prije samog nastupa, Sote i Miha su se predstavili na svoj jedinstven način, s iskrenošću i dozom humora koja ih savršeno opisuje.

''Znam da izgledamo otkačeno, ali mi smo baš chill i mi smo baš druželjubivi. Ja sam plesač i zapravo uz tu njezinu pjesmu povede me taj eksperimentalni ples, i tako smo se spojili, kao da imamo isti mozak. Naša poruka svijetu je da uvijek budete svoji i ne obazirete se na negativne komentare, jer jedan je život'', poručili su Sote i Miha.

Njihova poruka bila je jasna – živjeti slobodno, iskreno i s puno smijeha.

Tijekom njihova nastupa, studio je odjekivao smijehom. Žiri je doslovno umirao od smijeha, a Bilmanu se, kako su primijetili ostali, čak i glava oznojila od silnog smijanja.

Sote i Miha, Davor Bilman, Supertalent Foto: Nova TV

Martina Tomčić jedva je došla do daha između napada smijeha.

''Ljudi dragi, ja sam sad u stanju u kojem jesam, zbog Bilmanove glave'', rekla je kroz suze smijeha, ne uspijevajući se smiriti.

Maja Šuput nadovezala se, komentirajući Davora Bilmana:

''Čovjek se nije stao smijati tri minute''.

Kad se atmosfera napokon primirila, Maja je natjecateljima priznala da su je itekako iznenadili.

Sote i Miha, Martina Tomčić, Supertalent Foto: Nova TV

''Ja moram priznati da ste me jako iznenadili. Moram priznati da ovo nije moj žanr, ali ovo je toliko posebno. U moru točaka, vas sigurno neću zaboravit ove sezone'', rekla je Maja Soteu i Mihi.

Davor Bilman, koji se najviše smijao tijekom nastupa, otvoreno je priznao da ga je njihova izvedba potpuno razoružala.

''Rijetko kad se ovako dam na van. Ne može svatko ovo razumjeti'', rekao je Davor, još uvijek s osmijehom.

Sote i Miha, Supertalent Foto: Nova TV

Na kraju je žiri uozbiljio ton i pohvalio njihovu hrabrost i autentičnost.

Martina Tomčić istaknula je da su njih dvoje primjer umjetnika koji bez zadrške slijede sebe.

''Vi ste primjer natjecatelja koji na društvenim mrežama mogu biti ili glorificirani ili ismijavani. Meni je fascinantno koliko ste vi duboko u tome. Vi ste ovdje došli prezentirati svoje uvjerenje i svoju strast''.

Fabijan Pavao Medvešek kratko je zaključio:

''Došli ste pokazati nešto što vi volite i što je vama bitno''.

Sote i Miha, Supertalent - 13 Foto: Nova TV

Sote i Miha, Supertalent - 10 Foto: Nova TV

Sote i Miha možda nisu imali klasičan nastup, ali su pokazali ono što Supertalent često traži – iskrenost, originalnost i srce.

Njihova poruka o prihvaćanju sebe i slobodi izražavanja osvojila je i publiku i žiri - ali najviše, njihove osmijehe koji će se još dugo pamtitinakon što su napustili pozornicu.