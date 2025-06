Simona se prisjetila svoje mračne prošlosti: "Mislila si da je sloboda kada u svijetu imaš sve...''

Simona Mijoković na svojim društvenim mrežama otkrila je da je proslavila svoj 41. rođendan.

Simona Mijoković fotografijom s rođendanskom tortom pred pratiteljima je otkrila da je proslavila već 41. rođendan.

U poduljem opisu prisjetila se sebe u mladosti te mračnih dana koje je živjela.

"Danas slavim 41 godinu zemaljskog rođendana, a hodam prema 14. godini duhovnog rođendana. I danas pišem pismo tebi, djevojčice u meni: Dar je znati da te je Bog želio i želi u ovoj dolini suza. Ali veći je dar kada si svjesna da je ipak sve ovo samo prolazno. Da unatoč svemu što si prošla znaš da si voljena! I kada si lutala među onima koji ga odbaciše, bila si prihvaćena od onih koji su mu otvorili srce", započela je Simona.

"Uz sve boli, nedaće, progonstva, ostavljenosti shvatila si kako je sve dar Darivatelja, da te po svemu ozdravljao, oslobađao od svake navezanosti na stvorenje, da kada si mislila je li ostao još netko tvoje krvne loze kraj tebe, shvatila si da nisi sama! On je s tobom. Živi, vječni, tvoj Alfa i Omega koji ti govori u svakom trenu tvog života: 'Čudesno sam te stvorio, ne boj se jer ja sam s tobom!'" dodala je.

"Mislila si da je sloboda kada u svijetu imaš sve i da ti je sve dozvoljeno, a onda darujući srce njemu, otvorile su ti se oči i vidjela si da tek s njime počinje istinska sloboda. Da njegove zapovijedi su sloboda, da njegova ljubav je sloboda, da svaka njegova riječ kojoj dopuštaš da se utjelovi u tebi čini te slobodnom! Unatoč svemu ustraješ, trudiš se biti na njegovoj stazi. Trudiš se biti Božja! U svemu ne znaš jesi li uspjela, ali znaš da ti on svako jutro kada ustaneš i svaku večer kada legneš nježno govori: 'Izabrana si'", nastavila je.

"A one koje je odabrao zove onako kako on želi, kada on želi i gdje on želi. Neka sve tvoje bude u njegovom Presvetom Srcu. I danas ga molim samo jedno za te: 'Da ono što ti je na srcu, neka je u mislima, ono što je u mislima neka je na riječima, ono što je na riječima neka je u djelima, ono što je u djelima neka je u životu.' 'Licem svojim obasjaj slugu svoga, Gospodine!''' zaključila je.

Prije nekoliko dana Simona i njen suprug Stanislav proslavili su devetu godišnjicu braka.

U svojoj objavi o godišnjici Simona je istaknula snagu njihove veze prožete vjerom.

"9 godina. U dobru i zlu, u zdravlju i bolesti, u otvorenosti života do kraja! A kraja nema, jer On naš Bog, naše bogatstvo je naš Alfa i Omega... Nas dvoje potpuno nesavršeni, a žedni Njegove savršenosti...", napisala je.

Par je zajedno više od desetljeća, a Simona često na društvenim mrežama dijeli poruke zahvalnosti, ljubavi i duhovne povezanosti koju gaji sa suprugom i obitelji.

Simona Mijoković - 3 Foto: Simona Mijoković/Facebook

Inače, Simona je godinama bila sinonim hrvatskog showbiza te je sudjelovala u raznim reality programima. Nekadašnja kraljica Hrvatske i bivša supruga Ante Gotovca prije 13 godina svoju životnu priču počela je iznova. Okrenula se Bogu, a on ju je, kaže, ozdravio.

Simona Mijoković - 5 Foto: Facebook

