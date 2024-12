Simona Mijoković posvetila dirljivu objavu osobi koja je snažno utjecala na njezin život: "Jedini koji me nije osudio..."

Već je poznato da je Simona Mijoković utjehu i svrhu života pronašla u vjeri, a sada je objavu posvetila pateru koji joj je pomogao na tom putu.

Simona Mijoković, bivša Gotovac, više je puta isticala koliko joj je vjera važna u životu, a pater Zvjezdan Linić pomogao joj je da se oslobodi, kako kaže, tame i grijeha u kojima je tada živjela.

Pater Zvjezdan preminuo je 2013. godine te mu je godišnjica smrti bila u subotu, a Simona ga se prisjetila u podužoj objavi.

"Pater Zvjezdan, 7. 12. 2013. - 7. 12. 2024., 11. obljetnica od kada si otišao Ocu Nebeskom. E, pateru 'moj', kad bi srce počelo pisati sve što u njemu prebiva, mislim da se nikad ne bi moglo zaustaviti. Pisanje bi opet trajalo i trajalo... i kad bih mislila da sam napisala sve što se dogodilo, opet bi izronilo neko predivno svjedočanstvo koje bi se htjelo objaviti. Neko novo svjedočanstvo možda i prosuto suzama, ali i utjehom da Bog i po krivim crtama piše pravo", započela je Simona.

"Pater Zvjezdan. Koliko nam je milosti Gospodin kroz tebe objavio. Kolika je tvoja ljubav bila prema Isusu Dobroti Beskrajnoj, osjetilo se na svakom koraku, u svakom udahu i izdahu, u svakom tvom otkucaju srca pjevalo je: 'Isuse, Dobroto Beskrajna!'" nastavila je.

Istaknula je i kako je pater svaki dan u njezinu srcu.

"Nema dana da nisi u mom srcu i u srcu mnogih. Nema dana da moje malo srce ne usklikne: 'Isuse, hvala Ti za patera.' Bio si mi kao tata. Bio si moj duhovnik. Bio si moj oslonac. Bio si prva osoba koja me nije osudila iako si u suznim očima slušao - u sakramentu svete ispovjedi i u našim razgovorima svu moju jad, bijedu, crnilo i ponor grijeha života mog. Ne, ti me nisi nikada osudio. Uvijek si me hrabrio: 'Simona, Isus ima plan za tebe. Budi hrabra!' Budi hrabra, ponavljao si mi do svog posljednjeg trenutka kad si ležao u krevetu gdje te Gospodin već pripremao uzeti k Sebi. Imala sam milost dolaziti ti ponedjeljkom u tu svetu sobicu koja je imala miomiris svetosti, miomiris Neba. Bio si jedina osoba koja je uz Isusa navijala za mene i od početka do kraja bio najveća podrška svjedočanstvima moga malog srca, za Isusa Spasitelja i Otkupitelja mog života. 'Simona, budi hrabra i hrabro svjedoči do kraja bez okolišanja, bez uljepšavanja, svjedoči sve i neka se Isus proslavi', govorio si mi. Nikad ne odustaj poradi ičega i ikoga!" prisjetila se bivša manekenka.

Napisala je kako su mnogi sumnjali u nju te da su je mnogi razočarali.

"Evo, tebe nema ovdje kraj nas (fizički) 11 godina, a meni se mojih 13 godina s Gospodinom približava. Mnogi su sumnjali u mene, patere, posebice kad si otišao natrag k Ocu, mnogi me razočarali, ali uvijek ostaju tvoje riječi: 'Oprosti im, Vjerujem u tebe, Simona, kao što i Isus vjeruje.' I to mi je bilo dovoljno i uvijek mi je to dovoljno. Vjerovao si u mene i zato je moja ustrajnost s Gospodinom uvijek i još veća i radosnija. I traje svakim danom sve više i više. Iako je sada jedna šutnja, Gospodin čini i po tvom zagovoru nova silna djela koja će tek doći", zaključila je.

Nedavno je Simona završila u bolnici, a više o tome pročitajte OVDJE.

Simona je svojevremeno progovorila i o svojoj problematičnoj prošlosti i životu prije nego što je upoznala Isusa Krista. Više pročitajte OVDJE.

Danas je majka petero djece, a o njezinu braku više pročitajte OVDJE.

