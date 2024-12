Velika predviđanja za ovog sjajnog dječaka: ''Mali će u svakom slučaju puniti arene!''

Talentirani Adi svojim je glasom oduševio žiri u ''Supertalentu'', a ništa manje nisu oduševljeni ni gledatelji ispred malih ekrana.

Adi Mrgan zapjevao je pjesmu ''Nesanica'' i otišao u finale ''Supertalenta''. Pohvale je dobio od žirija, a velika predviđanja za njega imaju i gledatelji ispred malih ekrana.

Pohvale pljušte na sve strane, a iako dječak ima samo 12 godina, mnogi na to zaborave kada pusti svoj duboki glas.

''Mali će u svakom slučaju puniti arene. Prošao dalje ili ne'', ''Gdje god bude imao koncert, ja dolazim. Predobar si'', ''Za mene pobjednik ove sezone. Dijete od 12 godina da ovako pjeva? Nestvarno. Adi do pobjede! Čudo od djeteta'', ''Ajmee, savršenstvo bez mane! Bravo'' , ''Gledam tog dječaka i ne mogu vjerovati koji glas. Gledala sam na YouTubeu njegove izvedbe, to kako on pjeva... Ja mu želim svega blaga, zdravlja i veselja na njegovu životnom putu'', ''Ovo nije Mozart, ali ovo je čudo od djeteta koje pjeva kao slavuj'', ''Svaka čast, Adi, predivan si i najbolji, možeš uz bok svim najboljim pjevačima'', ''Za mene je on pobjednik, bravo, svaka čast'', ''Bravo, ovo je talent i ovo treba puniti arene'', ''Prava zvijezda'', dio je pohvala s društvenih mreža.

