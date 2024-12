Emotivna Lana Jurčević proslavila važan dan u životu svoje kćeri te odala počast važnim osobama: "Nadam se da sam..."

Kći Lane Jurčević Mayla Lily proslavila je svoj prvi rođendan, a njezina ponosna majka je podijelila fotografije na društvenim mrežama

Malena Mayla Lily, kći pjevačice i poduzetnice Lane Jurčević, nedavno je proslavila svoj prvi rođendan. Proslava njezinog velikog dana poklopila se i s krstitkama, a ponosna majka podijelila je fotografije svojih prijateljica s malenom na Instagramu.

"Evo mojih žena. U današnja, moderna vremena, reklo bi se, moje #Prepi***e. Žene, neke mlađe, neke starije od mene, s kojima me veže više od 10, 20, čak i 30+ godina poznanstva. S nekima se znam iz ‘pelena’, s nekima iz osnovne škole, nekima s faksa, neke su me bodrile iz prvih redova koncerata, neke bile sa mnom na pozornici, a neke su mi bile i ostale suradnice, ali i puno više od toga", napisala je Lana. "Neke su mi pisale pjesme i albume. Neke su mi bile i mentorice. Neke su sjele na avion i došle u Zagreb na ovaj dan. Neke su me čekale gotovo 2 godine da me vide (kroz period bolnice, Maylinog rođenja i prilagodbe na jedan potpuno novi život. Specifična sam ja biljka ponekad. I hvala im na tome, što su uvijek tu. Nadam se da sam to nečim zaslužila."

U istoj objavi Jurčević je otkrila kako se dvoumi oko pokazivanja lica malene na internetu, zbog čega se povela rasprava u komentarima ispod njezine objave.

Kasnije je podijelila i video s trenucima s krštenja djevojčice koja je dobila krsno ime Anđela.

