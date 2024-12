Kćeri Marine Perzić izrasle su u prave ljepotice, za jednu kažu da je prava slika i prilika svoje majke!

Kćeri naše pjevačice, Marine Perazić izrasle su u prave ljepotice, a svoju sreću portažile su u dalekoj Americi.

Naša pjevačica, Marina Perazić i Ivan Fece Firči, nekadašnji bubnjar grupe EKV, u braku su dobili dvije kćeri. Njih nemamo priliku vidjeti na događanjima u Hrvatskoj jer obje žive u dalekom New Yorku gdje su živjeli i njihovi roditelji.

Naime, Marina i Ivan su otišli u Ameriku 1988. godine. Prva kći, Mia Katarina na svijet je došla 1993. godine, a dvije godine kasnije rodila se i Luna Marija. Nakon razvoda Perazić se vratila s djecom u Hrvatsku, ali su se Mia i Luna kasnije vratile u Ameriku kako bi gradile svoju karijeru.

Mia je postala poduzetnica, a njezine slike na društvenim mrežama pokazuju da je izrasla u pravu ljepoticu.

Luna je pak htjela maminim stopama pa se svojedobno prijavila na glazbeno natjecanje ''Prvi glas Srbije''. Ipak, odustala je od natjecanja te se posvetila manekenskoj karijeri. Brojni obožavatelji Marine kažu da je ona slika i prilika svoje majke.

Nedavno je i ona izgovorila i sudbosno ''da'', a više o tome pročitajte OVDJE.

Perazić je u travnju za naš IN magazin progovorila u povratku u New York.

''One su naši sponzori, s obzirom da su one američke državljanke, tako da će biti sponzori mami i tati da dobijemo američke papire, za koji dan predajemo to'', priznala je tada.

''Pa ja želim svojim kćerkama pokloniti da budem najbolja baka na svijetu. Ja se moram pohvaliti, imam 66 godina i da sam zadnjih 7-8 totalno se oslobodila ovisnosti o ljubavi sa nekim drugim.'', objasnila je Marina.

Više o tome pročitajte OVDJE.

