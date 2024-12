Uvjerena je da je najbolja i da će pobijediti, a Maju je zanimalo što se dogodilo s njezinom kosom: ''Je li opala?''

Na scenu showa Supertalent vratio se i zlatni gumb Davora Bilmana, akrobatkinja Alina Hryshkova, odlučna u tome da nastavi oduševljavati svojom svestranošću. Ambiciozna umjetnica koja je na audiciji šokirala žiri trikovima koje je izvodila viseći s vlastite kose čari svog talenta ovoga puta pokazala je na zračnoj šipci u nastupu koji kombinira eleganciju i impresivnu fizičku snagu.

''Bila sam jako zadovoljna svojim nastupom, reakcija publike i žirija bila je odlična. Nažalost, to boli, kosa opada i trudim se da to ne radim prečesto. Bila sam presretna jer sam prvi put na talent showu i odmah sam dobila zlatni gumb. Za svoj polufinalni nastup promijenila sam žanr, ne zbog kose, u ovakvom showu moraš pokazati napredak, zašto si bolji od ostalih i što te čini vrhunskim umjetnikom. Moje su ambicije velike, mislim da sam najbolja, da mogu doći do finala i pobijediti'', poručila je Alina Hryshkova, a poslije polufinalnog nastupa u showu "Supertalent" uslijedili su komentari žirija.

''Najljepši je bio dio s vatrom. Samo je podcrtao tvoju strast prema vještini koju si nam pokazala, lijepo je gledati tvoje figure i to kako si uživala u nastupu'', poručila joj je Martina.

''Moram primijetiti kako smo svi bili tihi jer smo bili zadivljeni. Bilo je sjajno'', zaključio je Fabijan.

''Alina, što se dogodilo s kosom? Mislila sam da je opala, pa da zato nismo ponovno vidjeli točku kao prošli put. Prošli put smo vidjeli najbolju točku s kosom'', pitala se Maja.

''Ma imam kosu i dalje, samo pokazujem kako odrastam u druge žanrove. Ovo mi je bila premijera na zračnoj šipci, prvi put nastupam s tim pred publikom'', objasnila je Alina.

''Ona je i dalje moj zlatni gumb i ponosan sam zbog toga. Mislim da je pokazala da može savladati nove vještine u kratkom vremenu. Meni je to talent'', zaključio je Davor.

