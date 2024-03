Slovila je za jednu od najfatalnijih žena bivše države, a onda je nestala bez traga i glasa, sada je sve objasnila!

''Sada pratim ritam tvoj, ovu pjesmu novi broj...'' - te je stihove sad već davne 1984. otpjevala Marina Perazić. Riječka glazbenica je sve o odlasku iz Hrvatske, nekadašnjem statusu seks simbola, ljubavnom životu i kćerima ispričala našoj Dorotei Filipaj za In magazin, uoči 40. godišnjice izlaska njezine prve pjesme.

Slovila je za jednu od najfatalnijih žena bivše države, pop glazbi donijela potpuno novi zvuk, a postala i miljenica publike, kako zbog nevjerojatne boje glasa, tako i zbog scenskih nastupa. No, na vrhuncu karijere Marina Perazić nestala je bez traga i glasa.



''U Ameriku sam otišla nakon 4 i pol godine jako intenzivne karijere. Mi smo postali slavni preko noći, to je sve došlo iznenada. Ono što me najviše opterećivalo je gubitak privatnosti. Očekivala sam okej, kad dođem u Zagreb, onda je normalna stvar, imam neki koncert, da ću poslije davat autograme i slikat se, ali kad sam u Rijeci hodala, to je bilo strašno. Prosto nisam mogla ić od stana do none, a da zamnom ne trče'', priča.

Titula seks simbola osamdesetih, koliko god bila laskava, nosila je i negativne konotacije.



Što bi rekla, je li joj to pomoglo ili odmoglo u karijeri?



''Pa definitivno mi je pomoglo, ali kako sam se ja osjećala po tom pitanju.. ne baš naročito. Zato što sam bila diplomirani inženjer građevine i s takvom etiketom je bilo.. Pa ja nisam glupa. I can offer so much more'', priča.

Na poziv dugogodišnjeg partnera i bubnjara grupe EKV Ivana Fecea Firčija, sreću je potražila u Velikoj Jabuci.



''Sudbonosno pitanje "hoćeš ić samnom u Ameriku?" bilo je pred Milanom Mladenovićem. Ja sam rekla da. Nikad se nismo oženili, ali to je bilo to sudbonosno da. On je otišao, nakon 6 mjeseci sam ja otišla za njim. To je bilo 88 u 10 mjesecu. Puno prije onih svih nemilih događaja na ovom podneblju. Nažalost, da sam bila tu, da nismo otišli, vjerovatno bi doživjela isto to što je doživjela Mira Furlan. Jer je on iz Novog Sada, ja sam iz Rijeke, nitko nikad nije razmišljao o tome. NIje bilo bitno kakvo je njegovo podrijetlo, nit je danas bitno. Ali jednostavno mislim doživjeli bi velike neugodnosti'', priča Marina.

Danas su, iako ne više u ljubavnom odnosu, ponosni roditelji dvije kćerke. Mia Katarina i Luna Marija izrasle su u prave ljepotice, a njihov je život i dalje u New Yorku gdje se i ova pjevačica uskoro planira vratiti.



''One su naši sponzori, s obzirom da su one američke državljanke, tako da će biti sponzori mami i tati da dobijemo američke papire, za koji dan predajemo to'', šriča.

Koji je plan onda, odselili bi se?

''Pa ja želim svojim kćerkama pokloniti da budem najbolja baka na svijetu. Ja se moram pohvaliti, imam 66 godina i da sam zadnjih 7-8 totalno se oslobodila ovisnosti o ljubavi sa nekim drugim.'', kaže Marina.



''Stvarno uživam u svojoj samodovoljnosti, meni se to desilo slučajno, ja sam mislila da mi se to nikad neće desiti. Ali prosto meni ne treba partner'', kaže Marina.

