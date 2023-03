Naš mladi influencer oduševio je jednu od najvećih regionalnih zvijezda, javno mu je uputila ohrabrujuću poruku!

Senidah je komentirala nastup Marca Cuccurina i Paule Tonković, koji su plesali na njezinu pjesmu "Behute" u drugoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama".

Influencer Marco Cuccurin i njegova mentorica Paula Tonković u drugoj emisiji showa "Ples sa zvijezdama" izveli su snažni paso doble, koji su otplesali uz hit-pjesmu "Behute" slovenske glazbenice Senide Hajdarpašić, poznatije kao Senidah.

Svojim nastupom oduševili su gledatelje i žiri te su dobili visoki 31 bod, a pohvalila ih je i Senidah.

"A znači, ovako se pleše na ovu hitčinu", poručila im je pjevačica koju je oduševio nastup, a Marco nije skrivao ushićenje zbog njezina komentara.

"Hvala Senidah, hvalaaa! Grlimo te", odgovorio joj je.

Ni Paula se nije mogla nadiviti Marcu, kojega je osim u emisiji pohvalila i u svojim pričama na Instagramu.

"Odradio je bolje nego na probama, ne mogu ga prestat gledat", napisala je uz njihove fotke s nastupa, a upravo je ona i ukazala na Senidin komentar.

Marco se tim nastupom vratio u 2019. godinu, kada je otkrio da je homoseksualac, o čemu je i progovorio u emisiji.

"Izdvojit ću 2019., ogolio sam se totalno, ljudima rekao sve o sebi. Ja znam da će većina ljudi reći 'to nije zdravo, to nije normalno, budi s curom, nemoj biti s dečkom', ali ja to nisam birao. Cijelu srednju školu je to bio jedan moment šutnje i držanja u sebi. Mislim da ni ovo trenutačno nisu samo tužne suze, nego i one sretne, olakšavajuće. Stvarno je bilo teško jer trudiš se biti dio okoline, a onda shvatiš da je ljepota da izađeš i da budeš potpuno svoj jer voljeti nekog nije grijeh i osvijestiti da postoje različitosti nije krivo", kazao je 21-godišnjak, a mentorica je za njega imala samo riječi hvale.

"Marko je baš jedan veliki borac. Zna tko je i što želi i zna to pokazati na van", rekla je Paula. Baš kao što je tada pobijedio samog sebe, energiju koju je skupio donio je na pozornicu te je od žirija dobio ohrabrujuće komentare.

