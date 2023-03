Natjecatelj Plesa sa zvijezdama potpuno ogolio dušu: ''Voljeti nekog nije grijeh, ja to nisam birao, stvarno je bilo teško...''

Marko Cuccurin hrabro je iznio svoju priču pred cijelom Hrvatskom, a taj događaj utjecao je i na njegov nastup u showu ''Ples sa zvijezdama''.

Marko Cuccurin i njegova partnerica Paula Tonković izveli su snažni paso doble kojim se Marko zapravo vratio u 2019. godinu u kojoj je ogolio dušu te svojim pratiteljima i svima otkrio da je homoseksualac.

''Izdvojit ću 2019., ogolio sam se totalno, ljudima rekao sve o sebi. Ja znam da će većina ljudi reći to nije zdravo, to nije normalno, budi s curom, nemoj biti s dečkom, ali ja to nisam birao. Cijelu srednju školu je to bio jedan moment šutnje i držanja u sebi. Mislim da ni ovo trenutno nisu samo tužne suze, nego i one sretne, olakšavajuće. Stvarno je bilo teško jer trudiš se biti dio okoline, a onda shvatiš da je ljepota da izađeš i da budeš potpuno svoj jer voljeti nekog nije grijeh i osvijestiti da postoje raličitosti nije krivo'', govori 21-godišnjak.

Baš to on i Paula Jeričevć htjeli su pokazati u svom paso dobleu, a mentorica za njega ima samo riječi hvale.

''Marko je baš jedan veliki borac. Zna tko je i što želi i zna to pokazat na van'', rekla je. Baš kao što je tada pobijedio samog sebe, energiju koju je skupio donio je na pozornicu te je od žirija dobio ohrabrujuće komentare.

''Toliko je divno vidjeti nekoga tko je beskompromisno svoj kao što si ti, ogroman pljesak za to, vidi se da si emotivno bio totalno unutra, bilo je puno energije u ovom nastupu, možda malo i previše, ali moj naklon, ovo mi se jako jako svidjelo'', rekla je emotivno Franka Batelić.

''Fascinira me tvoj entuzijazam, volja, želja'', rekla je kratko Larisa Lipovac, a Marko Ciboci Cuccurina je prozvao gorućom energijom.

''Facijalna ekspresija ovog puta je bila puno bolja, ti si jedna goruća energija koja nije oblikovana, a treba biti, falilo je tenzije, izgledalo je moćno, ali u biti nije bilo'', rekao je.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Nova Tamarina haljina o kojoj će se pričati danima: Grubnić se odlučio za outfit potpuno suprotan prvoj emisiji!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nikad ljepša Larisa u haljini s ogromnim ukrasom koji čini većinu outfita, a i cipele kradu pažnju!