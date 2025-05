Srpski miljenik žena uskoro se ženi? Evo čime mu je srce osvojila samozatajna Zorana

Saša Kovačević uskoro se ženi za svoju dugogdišnju partnericu Zoranu.

Regionalni miljenik žena Saša Kovačević na dogagađanju u Beogradu bio je sa svojom boljom polovicom.

Zorana Tasovac, Sasa Kovačević Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Njegovo srce osvojila je Zorana Tasovac, sa kojom je u dugogodišnjoj vezi. Poznato je da se par upoznao preko društvenih mreža.

Srpski mediji nedavno su se raspisali i kako par uskoro sprema vjenčanje.

"Moguće da će se vjenčanje održati ove godine. Eto sad sam rekao pa da zatvorimo tu temu. Sprema se nešto lijepo, ali ne bih o detaljima", otkrio je Saša za Telegraf.

Jednom prilikom za Blic je otkrio što ga je privuklo na Zorani.

''Ja koliko sam devojaka do sada imao, pa nikada nisam imao neku takvu stranu koja se zaista ne opterećuje ni u jednom smislu što se moga posla tiče. U ovom poslu si stalno okružen ljepšim spolom i normalno je da to može smetati, ali našao sam nekoga tko to potpuno razumije'', objasnio je tada.

Saša Kovačević - 6 Foto: Instagram

Saša Kovačević - 8 Foto: Instagram

Saša Kovačević - 2 Foto: Instagram

Saša Kovačević - 9 Foto: Instagram

