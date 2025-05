Pogađate li koji se šarmer krije ispod ove sijede, raščupane brade?

Nekadašnji holivudski zavodnik Johnny Depp nastavio je sa snimanjima akcijskog trilera "Day Drinker" u Barceloni, gdje su ga uhvatile fotografske kamere.

Johnny Depp Foto: Profimedia

Šezdesetjednogodišnji glumac, koji se pokušava vratiti na stare staze slave nakon publiciranog sudskog postupka protiv bivše supruge Amber Heard, za tu ulogu prepustio se rukama vizažistice Zoe Hay i frizera Massima Gattabrusija koji su mu dodali sijedu bradu i plave kontaktne leće i time ga učinili neprepoznatljivim. Depp se u toploj Barceloni kišobranima pokušavao skriti od znatiželjne publike i jakog sunca, no to nije spriječilo fotografe da ulove njegov novi izgled.

Johnny Depp kao Gellert Grindelwald Foto: Profimedia

To nije prvi put da je glumac pokazao ovaj izgled. Kada je sredinom travnja pokazao svoj izgled "srebrnog lisca", njegovi fanovi odmah SU SE oduševili, a neki su išli toliko daleko da su Deppov lik u filmu "Day Drinker" usporedili s onim Gellerta Grindelwalda iz serijala "Fantastične zvijeri".

"Ulazimo u Silver Fox eru Johnnyja Deppa i spremna sam za to", "Tko bi rekao da će Johnny Depp izgledati tako dobro sa sijedom kosom i bradom", "Dobro izgleda s ovim imidžom, procvjetao je", "Grindelwald se vratio!", "Odjel za šminku dobio je dodatni budžet da ga ne učine hodajućim mrtvacem", samo je dio komentara na njegov (privremeni) izgled.

This picture was taken barely a week apart. Johnny Depp is definitely eating this role 🔥🔥 pic.twitter.com/hQsFDB6NbL