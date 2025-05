Kako izgleda zgodna supruga Sergeja Ćetkovića? Snimljena je u rijetkom izlasku

Supruga Sergeja Ćetkovića vješto izbjegava javnost, a par je sada bio na događanju u Beogradu.

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković u sretnom je braku sa suprugom Kristinom već 25 godina, no ona cijelo to vrijeme spretno izbjegava javnost.

Sergej Ćetković, Kristina Ćetković Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

U samo rijetkim situacijama pojavi se suprugom, a jedna takva prilika bila je i nedavno. Par se zajedno pojavio na svečanom događanju u Beogradu, a fotografi su ih snimili.

Kristina Ćetković - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Skladni par nosio je crne modne kombinacije, a fotke su dokaz da je Kristina prava ljepotica.

Kristina Ćetković - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Crnogorski slavuj jednom prilikom o supruzi je pričao za naš IN magazin.

''Na kraju večeri shvatiš da si imao jako puno sreće u životu, prvo da nađeš ženu s kojom ćeš provesti toliki vremenski period...'', rekao je.

Sergej Ćetković Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Tijekom pandemije koronavirusa, Kristina je došla na kreativnu poslovnu ideju. Otvorila je Instagram stranicu pod imenom "Remek jelo", gdje predstavlja svoje kulinarske vještine. U tom procesu ima punu podršku supruga Sergeja.

Sergej i Kristina imaju dvoje djece, Lolu i Milu, a obje kćeri su posvojene.

''Njih dvije odavno znaju da su posvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu željele da upoznaju svoje biološke roditelje, bit ćemo tu da napravimo sve što je u našoj moći da se to dogodi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga, jer im niko ne može biti više majka ili otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome'', rekla je Kristina svojedobno za ''Blic ženu''.

Sergej Ćetković Foto: Dario Horvat/PR

Sergej Ćetković Foto: Mario Poje/Extra FM

Sergej Ćetković - 4 Foto: Dario Horvat/PR

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Naša misica operacijama je promijenila izgled, a fotkama u bikiniju pokazala je novi detalj na tijelu

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Zvijezdu regije bilo je teško prepoznati na prvu, a i zasjenila ga je supruga u ultrakratkoj haljinici!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogađate li koji se šarmer krije ispod ove sijede, raščupane brade?

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete mladića s fotke? Njegov brak s poznatom Hrvaticom obilježio je niz skandala!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svi pričaju o idiličnim prizorima Kate Middleton i kćeri Charlotte!

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Bila je zvijezda serije koju smo obožavali, godine su je promijenile!

Pogledaji ovo Celebrity Kamere zabilježile urnebesan trenutak između prinčeva Louisa i Georgea, ovo morate vidjeti!