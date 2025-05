Belgijski novinar šokirao priznanjem o raspadu braka: ''Iskren sam kao i sad prema Blanki''

Suprug Blanke Vlašić u još jednom šokantnomm intervjuu pričao je o svojoj nevjeri tijekom svog prvog braka.

Suprug Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht prije braka s našom proslavljenom atletičarkom bio je u braku s Laurence Van Tongerloo. Vjenčali su se 2014. godine, a nakon sedam godina su se razveli.

Ruben Van Gucht Foto: Profimedia

Ruben je priznao da je razlog kraha braka bila njegova nevjera.

''U jednom trenutku osjetio sam da sam u iskušenju. I bio sam spreman izgubiti ono što sam imao za izgubiti'', priznao je Ruben, prenosi redactie24.be.

Nakon preljuba, nije htio živjeti u laži.

''To je žalosno, ali ne možeš deset ili više godina održavati privid. Da bi se onda, nakon toliko vremena, razišli i potpuno slomili ili razočarali nekoga tko to uopće nije očekivao? To nisam želio'', objasnio je.

''Morao sam biti iskren prema sebi. I prema Laurence. Kao što sam sada iskren i prema Blanki'', zaključio je Ruben.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Ruben je priznao da su on i Blanka u otvorenom braku, a nakon toga su u javnost izašli razni detalji o njihovu odnosu.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 3 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht i Charlotte Van Looy - 1 Foto: Instagram

