Preminula je Marija Krpan, glumila je u brojnim domaćim serijama

Marija Krpan (71) je bila dugogodišnja članica HNK Varaždin koja je ostavila snažan trag u kazalištu, televiziji i filmu.
Preminula je glumica Marija Krpan u 71. godini života, a tužnu vijest potvrdio je HNK u Varaždinu.
"S dubokom tugom u srcu smo primili vijest da nas je jutros napustila dugogodišnja članica ansambla HNK u Varaždinu Marija Krpan. Osim po mnogobrojnim ulogama, pamtit ćemo je po njezinom vedrom duhu koji nije gubila do zadnjeg trenutka. Iskrena sućut cijeloj obitelji, prijateljima i kolegama, a dragoj Mariji hvala na svemu i sretan put na neko bolje mjesto", objavio je HNK Varaždin.
Tijekom bogate karijere ostavila je snažan trag u kazalištu, ali i na televiziji i filmu, posebno u varaždinskom kazališnom okruženju te u brojnim domaćim serijama.
Rođena 12. kolovoza 1954. u Humu Voćinskom, glumom se počela baviti još u mladosti, kada se istaknula kao darovita recitatorica i članica dramskih skupina. Već početkom 1970-ih sudjelovala je u kazališnim projektima i natjecanjima, gdje je privukla pozornost svojim glasom i izražajnom pojavom.
Najveći dio karijere provela je na kazališnim daskama, ponajviše u Varaždinu, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga. Šira publika pamti je i po televizijskim nastupima, u kojima je često igrala upečatljive sporedne likove.
Pojavila se u brojnim popularnim serijama poput "Larin izbor", "Pod sretnom zvijezdom", "Mamutica", "Bibin svijet" i "Zakon ljubavi", a ostvarila je i uloge na filmu, među kojima su "U sredini mojih dana" i "Marginalci".
Uz rad pred kamerama, ostala je aktivna i u kazalištu, gdje se istaknula i u predstavama poput "Tri kavaljera frajle Melanije" u produkciji HNK Varaždin.
