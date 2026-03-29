Velika imena regije na koncertu našeg Slavonca u Beogradu: ''Ekstremna je karizma!''

Spektakl Jakova Jozinovića u Sava centru okupio je krcatu dvoranu, ali i impresivan broj poznatih imena iz svijeta glazbe i javnog života.sa

Beograd je ovih dana u znaku Jakova Jozinovića, koji je u Sava centru održao prva dva od ukupno 7 zakazanih koncerata i time još jednom potvrdio status jednog od najtraženijih izvođača regionalne scene.

Publika je u prepunoj dvorani uživala u njegovom glasu, ali i u snažnoj emociji i energiji koju Jozinović donosi na scenu. Osim fantastične atmosfere, pažnju su privukla i brojna poznata lica iz javnog života koja su došla podržati izvođača.

Među njima su bili Aleksandra Prijović i Filip Živojinović, Goca Tržan, Henny, Matea Milosavljević, Voyage, Dušan Petrović, Ema Luketin i Marija Mikić, koji su zajedno s publikom uživali u spektaklu.

''Došao sam ga podržati jer mislim da je ispravan momak. Sad ćemo se prvi put upoznati. Drago mi je da mu je posljednja pjesma super prošla, još kad je počinjao ''hype'' oko njega rekao sam da je ekstremna karizma'', rekao je reper Voyage i dodao da Jakova ne smatra konkurencijom, prenosi Blic.

Dolazak velikog broja zvijezda dodatno je potvrdio koliko Jakov Jozinović uživa podršku kolega i koliko su njegovi koncerti važan društveni događaj u regiji.

Sudeći prema reakcijama publike i atmosferi u dvorani, jasno je da su prva dva koncerta tek početak koncertnog niza koji će se dugo prepričavati.

