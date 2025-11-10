Rođendan Kris Jenner pretvorio se u kaos, morala je intervenirati i policija!

Kalifornijska policija morala je reagirati na pozive građana zbog buke s rođendana Kris Jenner.

Rođendanska zabava Kris Jenner povodom njezina 70. rođendana bila je toliko raskošna i glasna da je morala intervenirati i polucija.

Prema pisanju TMZ-a, policija je u subotu intervenirala u luksuznom imanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, vrijednom 165 milijuna dolara, nakon što su se stanovnici obližnjih kuća požalili na preglasnu glazbu koja je odjekivala s proslave na kojoj su se okupile najveće holivudske zvijezde.

Izvori s tuluma otkrili su da je buka bila "nevjerojatna", zahvaljujući nastupu Brune Marsa, koji je okupljene goste potpuno doveo u ekstazu.

Prema kalifornijskim zakonima, pritužbe na buku u stambenim zonama shvaćaju se vrlo ozbiljno, a gradske odredbe Beverly Hillsa izričito zabranjuju prekomjernu buku nakon 22 sata. Kako se u Kaliforniji nalazi i lokacija gdje se svake godine održava festival Coachella, glavni izvođači često plate kaznu zbog pretjerane buke i prekoračenja vremena.

Usprkos tome što je policija razgovarala s osiguranjem i izdala upozorenje, to nije bio kraj problemima.

Kasnije te noći, policija se ponovno vratila nakon što je otkrila da su ispred posjeda postavljene velike ukrasne živice kako bi blokirale pristup ulici — što zahtijeva posebnu dozvolu koju domaćini nisu imali. Lažno zelenilo naloženo je da se ukloni upravo u trenutku kad su deseci slavnih napuštali zabavu.

Jenner je priredila tematsku proslavu svog rođendana, a među mnogim gostima su bile Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Meghan Markle i princ Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg, Gayle King, Niecy Nash, Sarah Paulson i Naomi Watts. Usprkos tome što obitelj Kardashian-Jenner snima svaki svoj korak, izvor blizak njima je otkrio kako nije bilo dopušteno snimanje za reality emisiju "The Kardashian".

