Na emotivnom koncertu u čast Vinku Coci nastupale brojne zvijezde, sve je posebno dirnuo Ibrica Jusić

Velikim koncertom posvećenim Vinku Coci započelo je 28. izdanje Večeri dalmatinske šansone.

U Šibeniku je započelo 28. izdanje festivala Večeri dalmatinske šansone, čije finale će se održati u subotu 23. kolovoza.

Uvodna večer u festival otvorena je revijalnim koncertom posvećenom tenoru Vinku Coci, a mnogi ovogodišnji sudionici nisu propustili priliku izvesti najveće Cocine hitove.

Galerija 19 19 19 19 19

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 13 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 9 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 6 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 1 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Smrt na setu u poznatom gradu na Jadranu zaustavila snimanje Netflixove hit-serije!

Trg Republike Hrvatske bio je ispunjen ljubiteljima glazbe, pjesmom i emocijama dok su izvođači poput Klape Trogir, Nenada Vetme, Borisa Oštrića, Tommi Mischell i drugih oživjeli Cocine pjesme, a trenutak koji je posebno obilježio koncert je bio kada je Ibrica Jusić izveo "Koliko te na rastanku volin".

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 3 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 3 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 8 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Večeri dalmatinske šansone 2025. - 3 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev/CROPIX

Više pogledajte u fotogaleriji.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Paparazzi nakon dugo vremena snimili glumicu zbog čijeg smo filma ronili suze

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Naša glumica s američkom adresom u rijetkom javnom izlasku privukla pažnju u Sarajevu

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa

Pogledaji ovo Celebrity Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"