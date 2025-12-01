Friško slobodna glumica privukla sve poglede na plaži u badiću!

Holivudska glumica Nina Dobrev ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što su se pojavile nove paparazzo fotografije njezina bezbrižnog odmora na plažama sunčanog Meksika.

Poznata glumica Nina Dobrev trenutačno uživa na odmoru u sunčanom Meksiku, gdje su je paparazzi uhvatili u opuštenim trenucima na plaži na američki Dan zahvalnosti.

Zvijezda je dan provela uživajući na pijesku, uz more i pod velikim šarenim suncobranom, ne mareći previše za znatiželjne poglede.

Lijepa glumica nosila je efektan crno-bijeli prugasti bikini koji je isticao njezinu besprijekornu figuru, a cijelo vrijeme bila je dobro raspoložena – ili u razgovoru ili je kamerom na mobitelu hvatala trenutke s prijateljima.

Dobrev je poznata po svojoj ljubavi prema putovanjima, a Meksiko joj je očito jedna od omiljenih destinacija – često ondje boravi kada poželi pobjeći od užurbanog rasporeda i holivudske svakodnevice.

Njezine najnovije fotografije još jednom pokazuju da, unatoč slavi, najviše cijeni jednostavne, spontane trenutke – sunce, more i dobro društvo.

Podsjetimo, Nina je 36-godišnja bugarsko-kanadska glumica koja se proslavila ulogom u ''Vampirskim dnevnicima'' i po njoj ostala najpoznatija.

Još od početka serije prate je milijuni obožavatelja diljem svijeta, a svojom ljepotom očarava sve gdje god se pojavi.

Ove godine raskinula je zaruke sa Shaunom Whiteom, s kojim je bila od 2019. godine.

