Holivudska slatkica nastradala u nesreći, prizori iz bolnice zabrinuli su obožavatelje: ''Oporavak će biti dug...''

Glumica Nina Dobrev zabrinula je pratitelje novim fotografijama iz bolnice, otkrila je što joj se dogodilo i koliko će trajati oporavak.

Zvijezda ''Vampirskih dnevnika'' glumica Nina Dobrev završila je u bolnici te zabrinula pratitelje fotografijama.

Nina je pala s terenskog bicikla, a o nesreći se oglasila na Instagramu te podijelila dvije fotografije, jednu s bicikla, a drugu iz bolnice.

Na fotografiji iz bolnice pokazala je da su joj liječnici stavili ovratnik i da nosi steznik za koljeno.

''Kako je počelo i kako je završilo'', napisala je u opisu fotografije.

U pričama na Instagramu dodala je: ''Dobro sam, ali bit će to dugačak put do oporavka'' i rekla da joj je to bio prvi i zadnji put na tom biciklu.

Podsjetimo, Nina je 35-godišnja bugarsko-kanadska glumica koja se proslavila ulogom u ''Vampirskim dnevnicima'' i po njoj ostala najpoznatija.

Još od početka serije prate je milijuni obožavatelja diljem svijeta, a svojom ljepotom očarava sve gdje god se pojavi.

Trenutačno je u vezi sa Shaunom Whiteom, a ljubav se rodila 2019. godine.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Sonja Kovač pohvalila se najljepšim vijestima, sve je tajila duže od tjedan dana: ''Samo si ti još nedostajala...''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Mama Aleksandre Prijović objavila njihovu zajedničku fotografiju, a svi su primijetili isto: "Prije bih rekla da ste…"