''Di je sad tijelo? Aha, tu je glava!'' Svojim je tijelom izvela nemoguće!

Mlada umjetnica iz Ukrajine, koja je zbog rata morala napustiti dom, pronašla je novu pozornicu za svoje snove – onu Supertalenta. Njezin nastup bio je spoj hrabrosti, discipline i čiste umjetnosti koja je rasplakala i nasmijala žiri u isto vrijeme.

Na pozornici Supertalenta ovog je tjedna nastupila sedamnaestogodišnja Mariia Floka, izvanredna mlada umjetnica iz Ukrajine koja je svojom nevjerojatnom fleksibilnošću i gracioznošću ostavila publiku – i žiri – bez daha.

Od cirkuskog studija do hrvatske pozornice

Mariia je od malih nogu znala da će njezin život biti vezan uz umjetnost pokreta.

Galerija 16 16 16 16 16

''Počela sam vježbati s pet godina u cirkuskom studiju u Ukrajini. Ubrzo sam počela nastupati i razvijati svoje sposobnosti'', ispričala je prije nastupa.

Danas trenira potpuno samostalno.

''Trenutno nemam trenera, već treniram sama. Kad je počeo rat, mama i ja smo se preselile u Njemačku. Tamo sam trenirala gdje god sam mogla, tražila mjesto za vježbu, pokušavala raditi bilo što kako moj talent ne bi propadao'', otkrila je.

''Bilo je teško, ali kako kažu – snovi se ostvaruju, i eto me sada ovdje. Od nastupa na Supertalentu očekujem priliku da pokažem svoj talent pred velikom publikom i da ga vidi što više ljudi. Važno mi je čuti i mišljenje profesionalaca'', dodala je s osmijehom i vidljivom dozom treme.

Mariia Floka, Supertalent Foto: Nova TV

Kad je izvedba počela, svi su ostali nijemi. Mariia je svojim tijelom izvela nemoguće – spajala je snagu, eleganciju i preciznost do granica koje su djelovale nestvarno.

''Pa kak? Isuse, ljudi!'', uzviknula je Maja Šuput ne vjerujući vlastitim očima.

''Di je sad tijelo? Aha, tu je glava!'', komentirao je Fabijan Pavao Medvešek, dok je Martina Tomčić kroz smijeh rekla - Mene još uvijek sve boli od gledanja''.

''Da nisam ovo gledao uživo, pitao bih se je li umjetna inteligencija imala prste u tome. Sad kad sam vidio, znam da je – fantastična stvarnost'', dodao je Davor Bilman, fasciniran izvedbom.

Mariia Floka, Supertalent Foto: Nova TV

Čista fantazija na pozornici

Nakon što je Mariia završila svoj nastup, dvoranom je odjeknuo pljesak koji je trajao nekoliko minuta.

''Apsolutno nevjerojatno! To što ti možeš sa svojim tijelom, nama običnim smrtnicima je neshvatljivo. Nadam se samo da ti nisi u bolovima u kakvima smo mi dok te gledamo, jer ovo što si izvela večeras je čista fantazija'', poručila joj je Maja.

Fabijana je pak zanimalo što mlada Ukrajinka sanja dalje.

Mariia Floka, Supertalent Foto: Nova TV

''San mi je nastupati u najpopularnijim emisijama na svijetu. Sanjam o tome da otvorim vlastitu cirkusku školu. Nadam se da ću i dalje moći razvijati svoj talent i pokazivati ga na najvećim svjetskim pozornicama'', rekla je iskreno Mariia, dirnuvši i publiku i žiri.

“Uz taj osmijeh, uspjeh je zagarantiran”

Mariia Floka, Supertalent Foto: Nova TV

Mariia Floka, Supertalent Foto: Nova TV

Martina Tomčić nije skrivala oduševljenje.

''Osim vještine koju si pokazala, za uspjeh u ovoj vrsti umjetnosti jako su bitni osobnost i karizma – a to ti definitivno nosiš sa sobom. Uz taj veliki osmijeh i naše grimase od bolova, uspjeh je zagarantiran, barem u ovom Supertalentu'', poručila joj je.

Publika je ponovno zapljeskala, a žiri je jednoglasno odlučio – Mariia je prošla dalje.

Mariia Floka, Fabijan, Supertalent Foto: Nova TV

Njezina nevjerojatna energija, predanost i mladenačka snaga još jednom su pokazale da pravi talent ne poznaje granice – ni zemljopisne, ni tjelesne.

'Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach'