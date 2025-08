Naša plus-size manekenka prvi put u životu skupila hrabrost za korak koji je godinama izbjegavala

Iskrena i snažna objava Lucije Lugomer o samopouzdanju i hrabrosti duboko je dirnula njezine pratitelje na društvenim mrežama.

Naša najpoznatija plus-size manekenka Lucija Lugomer objavila je emotivnu poruku koja je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Naime, ona je u objavi priznala da se napokon odlučila na potez koji nije napravila čak 32 godine.

''Danas, nakon 32 godine, prvi puta sam prošetala u kratkim traper hlačicama, u javnost. U Zagrebu. Let's just leave that there. Ovaj post je za mene. I za sve male Lucije. Za sve glavice koje žive u strahu. Od mišljenja, od očekivanja, od komentara, od osuda. Za sve one koje bi se usudile, ali nemaju podršku. Ili nemaju s kime podijeliti svoj strah jer znaju da je za to potrebno razumijevanje...'', započela je.

''Danas, nitko mi ne može nametnuti svoja očekivanja veća od onih koje ja imam spram sebe. Nitko. Ničiju ljepotu, ukus i mišljenje ja ne moram zadovoljiti, a bome niti ti. Dovoljna si sebi onoliko koliko si spremna raditi na sebi, proširi svoje vidike! I vjeruj mi, voljet će te zbog toga kako su se osjećali s tobom. Razumiješ li sada, djevojčice moja, KOLIKO je ''strah od hlačica'' ustvari samo jedan treptaj tvog divnog oka?'', dodala je.

Lucija Lugomer Foto: Instagram

''I kome ide na živce slušati ovo body positivity razmišljanje i stav – neka odjaše jer toga nam toliko j**eno FALI svima! Danas kada nitko za ništa nije dovoljno dobar, lijep, pametan, puten itd. Prekrši to pravilo, digni glavu i budi svoj vlastiti standard ljepote. Amen!'', zaključila je.

Lucija Lugomer Foto: Instagram

Poruke podrške ispod objave samo su se počele nizati.

''Moja inspiracija i to već godinama'', ''Slatkice'', ''Uvijek predivna! Hvala što si dio nas - običnih, skromnih, nesavršenih'', ''Čestitam ti, jako dobro znam osjećaj, na žalost ili na sreću. I da, ti si bila dio moje hrabrosti i na tome ti neizmjerno puno hvala'', ''Predivna'', ''Bravo'', ''Ma predivna Lucija'', samo je dio komentara na Instagramu.

Lucija Lugomer Foto: Instagram

Lucija Lugomer Foto: Instagram

Lucija je nedavno priznala da se nosi s neumoljivim zdravstvenim problemom. Više pročitajte OVDJE.

