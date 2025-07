Naša plus-size manekenka nosi se s neumoljivim zdravstvenim problemom: ''Brzo je sve izmaklo kontroli''

Lucija Lugomer na društvenim mrežama otkrila je s kojim zdravstvenim problemom se bori.

Naša poznata plus-size manekenka i influencerica Lucija Lugomer na društvenim mrežama objavila je video u kojem je progovorila o zdravstvenom problemu s kojim se već dugo bori.

Lucija je pokazala crvenilo i oteklinu na licu, a zatim je otkrila i o čemu se radi. Naime, ona ima herpes.

''Imam ga cijeli život. Nazivam ga i svojim prijateljem, jer draže mi je ako se već nešto dešava u meni, da izlazi van nego da se neko zlo zadržava u meni, a da ja to ne znam. Sretna sam što je kod mene riječ o jednostavnijem obliku virusa. Svaki ispit, svaki test, svaka stresna situacija. Prvi porod bio je s njim, na usni. Kada je potres zadesio Zagreb i još milijun takvih situacija. Ovaj – jer sad imam vremena biti bolesna – vrijeme je za godišnji. Na hitnoj me već poznaju, upućujem ih o čemu se radi i prije nego predam svoju zdravstvenu knjižicu. Prije ne bi prošlo tri mjeseca, a da ga nisam imala. Sada je jednom u dvije godine, ali izbije evo – ovako. Noći su najgore jer nikada ne znaš što će te dočekati ujutro. U ovakvim agresivnim izdanjima zna biti i opasan te od njega u težim slučajevima možete izgubiti vid. On svrbi, peče i boli...Ne ignorirajte simptome i reagirajte na vrijeme, niste same", otkrila je u objavi.

Lucija Lugomer Foto: Instagram

Lucija Lugomer Foto: Instagram

''Ovom objavom želim i osjećam se od pomoći svim predivnim licima koji prolaze kroz isto. Ja živim s ovim čudom, jedna sam od vas i nije me sram. U paketu sa mnom dolazi i on. Oduvijek. Rožnica je u redu, a toga me uvijek bude najviše strah. Primam sve potrebite lijekove, prepala sam se jer je izmaklo kontroli u jako brzom vremenu'', objasnila je.

''Ne skrivam se iza flastera i možete me vidjeti kako hodam s ogromnom bijelom mrljom na licu od kreme koja će mi na kraju umrtviti taj dio lica. Dižite svoje imunitete na koji god način vam to odgovaralo, mislite na sebe i na vrijeme reagirajte. Tijelo nam daje do znanja da je došlo vrijeme ZA NAS. Ne ignorirajte ga", zaključila je Lucija.

