Naša plus-size manekenka otkrila kakav je njen odnos sa suprugom: ''Da, svađamo se, ali...''

Naša plus-size manekenka Lucija Lugomer iskreno je progovorila o braku, kompleksima i kako je provela ljeto.

Lucija Lugomer, naša najpoznatija plus-size manekenka, odgovarala je na pitanja pratitelja na svom Instagram profilu, a otkrila je i kakav je njen odnos s partnerom Danijelom Grlićem.

Iako na društvenim mrežama djeluju skladno i sretno, Lucija je priznala da se i kod njih događaju nesuglasice.

"Svađate li se ti i muž?", upitali su fanovi.

"Naravno. Nasred dućana. Na ulici i u svoja četiri zida. Kada treba i kada ne treba. I radi sebe i radi drugih. Ne slažemo se uvijek oko svega - vjerujte mi. Stresa ljudi danas imaju na gomile. Ali, ne bih ga mijenjala ni za što. Nastojim ga ne mijenjati jer na kraju - to je ono što sam izabrala. S velikim razlogom. Isto kao i on mene", napisala je Lucija.

Osim toga, osvrnula se opet i na temu izgleda zbog kojeg je i postala popularna.

"Kako prevladati komplekse zbog težine?", pitali su za savjet pratitelji.

"Radom na sebi. Ljudski mozak i tijelo su čudo. Nemoj se uspoređivati s drugim djevojkama. Ne mogu to dovoljno naglasiti. To te neće odvesti nigdje i osjećat ćeš se loše. Učini si uslugu i fokusiraj se na to kako ti izgledaš. Svatko je drugačiji i nikada nećeš izgledati kao oni, pa zašto brinuti?", napisala je.

Podsjetimo, Lucija i Danijel vjenčali su se 2018, u zagrebačkoj crkvi sv. Blaža, a prije toga su u vezi bili tri godine. Sina Leona su dobili u veljači 2020. godine, a tri godine kasnije pridružio im se i drugi sin.

Lucija se proslavila kao naša plus-size manekenka, a da se nimalo ne zamara celutitom i kilogramima viška pokazala je i ovog ljeta, fotografije pogledajte OVDJE.

