Lucija Lugomer pozirala sa sinom u naručju: ''Još uvijek ne vjerujem da nije san''

Naša plus size manekenka Lucija Lugomer pokazala je pratiteljima kako su protekla prva dva tjedna njene obitelji s novorođenim sinčićem, svoju sreću otkrila je u opisu objave.

Lucija Lugomer, naša najpoznatija plus-size manekenka, otkrila je kako su prošla dva tjedna s novorođenom bebom i kako je uskladila obveze sa sinčićem kojeg već ima i suprugom.

Objavila je nekoliko fotografija iz svog doma na kojima u naručju drži novorođenče, a na sebi nije imala ni trunke šminke. Također, na jednoj fotografiji pokazala je kako njen suprug Danijel Grlić premata bebu.

''Dva tjedna puna ljubavi. One bez filtera. One koja započinje nova poglavlja. Još uvijek me netko mora uštipnuti kako bi shvatila da ne živim san. San je postao stvarnost, stvarnost koju mogu pomirisati i primiti u ruke. Ovo nema cijene, a iskustvo takve ljubavi želim apsolutno svima!'' napisala je u opisu.

''Slatki ste, tako zrače mame'', ''Uživajte u svojim počecima'', ''Šaljem vam ljubav, čarobni trenuci'', pisali su joj pratitelji.

Podsjetimo, Lucija i Danijel vjenčali su se 2018, u zagrebačkoj crkvi sv. Blaža, a prije toga su u vezi bili tri godine. Sina Leona su dobili u veljači 2020. godine, a kakvo su ime dali drugom sinčiću još nisu otkrili.

