Naša najpoznatija plus-size manekenka uživa na odmoru i ne zamara se malim nesavršenostima: ''More, cululit i ja!''

Lucija Lugomer odmara na moru, a društvo joj pravi njezina obitelj. Pratiteljima se pohvalila s nekoliko fotki.

Lucija Lugomer, naša najpoznatija plus-size manekenka, uživa na godišnjem odmoru u Splitu. Dašak atmosfere podijelila je i s pratiteljima na društvenim mrežama.

''More, celulit i ja, ljeto 2024. Zašto volim more: Ne nosim šminku, stalno hodam bosa, sve je široko, bijelo i opušteno, ne feniram kosu, ništa nije savršeno i baš zbog toga je sve savršeno, kuham ručak u badiću, smokve'', napisala je između ostalog, a dodala i da obožava maslinovo ulje na koži i more koje utišava njezin smijeh.

Lucija je na fotografiji nosila upravo bijelu modnu kombinaciju, a u pozadini se vidjelo more. Pratitelji su je odmah obasuli brojnim komplimentima.

''Ti si uvijek divna'', ''Predivna Lucija'',''Savršena'', samo su neki od komentara na Instagramu.

Društvo na moru pravi joj njezina obitelj: suprug Danijel Grlić te sinovi Noel i Leon.

Podsjetimo, Lucija i Danijel vjenčali su se 2018, u zagrebačkoj crkvi sv. Blaža, a prije toga su u vezi bili tri godine. Sina Leona su dobili u veljači 2020. godine, a tri godine kasnije pridružio im se i drugi sin.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seve je objavila rijetku fotografiju sa sinom, pozirali su ispred posebne pozadine: ''Bravo, učiš ga lipo!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Affleck začudio promjenom imidža poslije razvoda od Lopez, a svi su primijetili i još jednu veliku razliku na njemu!

Pogledaji ovo Celebrity Posve je jasno zašto su žene poludjele za ovim našim olimpijcem, evo čime se može pohvaliti osim dobrim izgledom i sportskim talentom!

Pogledaji ovo Celebrity Seve je objavila rijetku fotografiju sa sinom, pozirali su ispred posebne pozadine: ''Bravo, učiš ga lipo!''

Pogledaji ovo Celebrity Svi pričaju o raskošnim oblinama koje je Rihanna ugurala u vrlo oskudan kostim!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije koja je oborila sve rekorde ne prestaje se hvaliti figurom koju je dotjerala do savršenstva!

Pogledaji ovo Celebrity Veliki povratak Marka Perkovića Thompsona: Pogledajte kakva je euforija nastala kad je kročio na binu!