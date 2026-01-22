Jeste li pravi veseljak? Provjerite u našem kvizu i nastavite stihove hitova Ane Bekute

Uoči koncerta u zagrebačkoj Areni, pripremili smo kviz za sve fanove Ane Bekute.
Srpska pjevačica Ana Bekuta uskoro stiže u Zagreb, gdje će 14. veljače nastupiti u Areni Zagreb.
Glazbena karijera ove izvođačice traje više od četiri desetljeća, a ljubitelji njezine glazbe već nestrpljivo odbrojavaju dane do nastupa. A možete li vi nastaviti stihove njezinih pjesama? Provjerite u našem kvizu!
