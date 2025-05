Mišina kći pozirala u društvu Thompsona, spojila ih je ista ljubav koju s ponosom ističu!

Ivana Kovač i Marko Perković Thompson pozirali zajedno u backstageu koncerta ''Split slavi, moli i voli''.

U Splitu je sinoć održan duhovni koncert ''Split slavi, moli i voli'' u velikoj dvorani na Gripama.

Jeste li bili na koncertu u Splitu? Da, naravno!

Ne, nisam fan takvih koncerata Da, naravno!

Ne, nisam fan takvih koncerata Ukupno glasova:

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Nastupili su Petar Dragojević, Ivana Kovač, Hanna, Zrinka, fra Marin Karačić, VIS Mihovil, VIS Agnus, SKAC Bend, Papa Band, Zajednica Sv. Ivana od Križa i brojni drugi. Voditelji programa bili su Simona Mijoković i glumac Pere Eranović.

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Marko Perković Thompson - 3 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Ipak, najviše od svega svi su čekali Marka Perkovića Thompsona, koji je djelić koncerta podijelio i na društvenim mrežama. Kako je zvučalo kad je publika zapjevala ''Ako ne znaš šta je bilo'' pogledajte OVDJE.

Prije nastupa, iza pozornice zajedno su pozirali Thompson i Ivana Kovač, kći Mate Miše Kovača.

''Jučer je održan predivan koncert na Gripama. Pjevali smo Gospodinu svim srcem, onako kako triba. Hvala Don Anti Mati Antunoviću i svim organizatorima i izvođačima na toj divoti'', napisala je Ivana u opisu.

Thompson i Ivana veliki su vjernici, a ona je prije dvije godine doživjela preobraćenje. Koliko se trudi živjeti prema kršćanskim načelima govori i činjenica da je iz svog repertoara na nastupu maknula i neke pjesme.

Ivana Kovač - 2 Foto: Instagram

''Ja sam cijeli život imala osjećaj nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja mama mene je već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se dogodile neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me On želi'', započela je Ivana Kovač svoju ispovijest za IN magazin.

Ivana Kovač - 1 Foto: Instagram

''Meni da je netko rekao prije godinu i po dana da ću ovo pričati, ja bi rekla 'ti si lud, o čemu ti pričaš, kakva crkva, kakav Bog'. Kad Ga upoznaš, kad upoznaš Njegovu ljubav, kad osjetiš koliko te voli, kad osjećaš Njegovu prisutnost u srcu, onda znaš ovo je stvarno, ovo je prisutnost živog Boga, On je živ i želi spasiti svaku dušu na ovoj zemlji. Vjera nije projekt, vjera nije lifestyle, vjera je život, istina, vjera je nešto što te mijenja, vjera je nešto što ti unosi nadu'', zaključila je Ivana.

Ivana Kovač - 6 Foto: Instagram

U crkvu odlazi svakodnevno, a zašto je iz repertoara na nastupima izbacila neke svoje pjesme pročitajte OVDJE.

Koliko živi u vjeri svjedoče i njezine fotografije na Instagramu. Ivana svaki put u javnosti nosi majicu s licem Isusa ili Majke Božje. Jednu takvu, lik Isusa Krista s trnovom krunom na glavi nosila je i na koncertu u Splitu.

Ivana Kovač - 4 Foto: Instagram

Vjeri se okrenula i Simona Mijoković koja je prije obraćenja živjela razuzdani život s Antom Gotovcem.

Simona Mijoković Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Simona Mijoković Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A što vi mislite o ovoj temi, pišite u komentarima ispod teksta!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Domaća voditeljica potvrdila vezu s 25 godina mlađom reality zvijezdom: ''Imamo puno planova!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Udala se naša poznata pjevačica, sretne mladence na Instagramu je razotkrila Nina Badrić!

Pogledaji ovo Celebrity Victoria iznenadila Davida simboličnom gestom na njegov rođendan: ''Zajedno kroz sve!''

Pogledaji ovo Celebrity Naš šarmantni glumac ulazi u politiku, evo za koje se mjesto kandidirao na ovim lokalnim izborima

Pogledaji ovo Celebrity Ben Affleck otkrio tko je njegova tajna simpatija, riječ je o bivšoj njegova kolege

Pogledaji ovo Celebrity Zbog brutalne figure Danijele Dvornik u badiću eksplodirao Instagram: "Treninzi su se isplatili!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Vjenčanjem su sve šokirali, a skupa su već 36 godina unatoč njegovim aferama