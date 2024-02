Nina Badrić otkrila gdje će i s kim provesti Valentinovo: ''Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja...''

Nina Badrić ovo Valentinovo provest će radno, a otkrila je i gdje će nastupiti na tradicionalni Dan zaljubljenih.

Naša pjevačica Nina Badrić na svojim je društvenim mrežama otkrila gdje će provesti ovogodišnji Dan zaljubljenih.

Dok će mnogi Valentinovo provesti u zagrljaju partnera i partnerica, stanovnici Sarajeva imat će priliku da uz zagrljaje slušaju i Ninu.

''Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja…14. 02. 2024 / Dom mladih. Sarajevo, ljubavi moja'', napisala je u opisu svoje fotografije.

''S čežnjom te čekamo'', ''Najljepša pjevačica'', ''Sarajevo te čeka'', pisali su joj fanovi.

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se Nine Badrić kao plavuše? Ovih je dana u velikoj dilemi: ''Trebam glas naroda, da ili ne?''

No, iako mnoge zanima, ljubavni život naše Nine nije poznat. Jedini muškarac kojeg je u prošlosti ljubila bio je Bernard Krasnić, zagrebački poduzetnik s kojim je bila u braku tri godine. Nina je u službenom priopćenju za medije kao razlog navela nepomirljive razlike i emocionalnu udaljenost. Ipak, nakon toga su uspjeli spasiti svoj brak te su se službeno razveli tek 2012. godine, a dobili su i crkveno poništenje braka.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je jednom za srpske medije.

"Ja apsolutno vjerujem u ljubav jer nas ljubav ne može razočarati, samo ljudi mogu. To što moj brak nije uspio ne znači da ništa drugo neće uspjeti i da neće biti još bolje i ono pravo", zaključila je tada Nina.

