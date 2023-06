Nina Badrić prije 15 godina slavila je u društvu jedinog muškarca kojeg je javno ljubila, no njihova idila nije dugo potrajala

Pojavile su se fotografije Nine Badrić iz 2008. godine, kada je slavila na Hrvatskom radijskom festivalu u društvu tadašnjeg supruga Bernarda Krasnića.

Pjevačica Nina Badrić na domaćoj sceni prisutna je od 90-ih i do danas je stekla status prave glazbene dive.

Sada su isplivale njezine fotografije iz 2008. godine, kada je na Hrvatskom radijskom festivalu u Opatiji osvojila Grand Prix u kategoriji pop-rock za duet "Kralj života mog" s danas pokojnom Ljiljanom Petrović Buttler.

Nina je nagradu proslavila sa svojim tadašnjim suprugom, zagrebačkim poduzetnikom Bernardom Krasnićem, a sudeći po fotografijama, dobro su se zabavili na partyju poslije festivala.

Bernard je jedini muškarac kojeg je Nina javno ljubila, a zaljubili su se kada je njoj bilo 29, a njemu 23 godine. Zaručili su se nakon dvije godine veze u Dubrovniku i vjenčali se 2006. godine. Vjenčanje se održalo u zagrebačkim Remetama, a svadbeno slavlje za dvjestotinjak gostiju održano je u Balama u Istri tjedan dana kasnije.

No njihova bračna idila nije dugo potrajala i već nakon tri godine objavili su da se razvode, a Nina je u službenom priopćenju za medije kao razlog navela nepomirljive razlike i emocionalnu udaljenost. Ipak, nakon toga su uspjeli spasiti svoj brak te su se službeno razveli tek 2012. godine, a dobili su i dobili i crkveno poništenje braka.

Bernard je pronašao drugu sreću s Laticom Ivanišević, koja je prije njega ljubila tenisača Marija Ančića. S njom se vjenčao 2015. godine, zajedno su dobili i dvoje djece.

Iako nakon razvoda od Nine uspješno čuva svoju privatnost, Bernard i dalje ne prolazi neopaženo u rijetkim javnim pojavljivanjima, a fotografi su za ga posljednji put snimili na komemoraciji za Miroslava Ćiru Blaževića u veljači ove godine.

Nina otad uspješno skriva svoj ljubavni život od javnosti, a nedavno je nakon dugo vremena progovorili o Bernardu.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je prije koncerta u Beogradu za srpske medije.

"Ja apsolutno vjerujem u ljubav jer nas ljubav ne može razočarati, samo ljudi mogu. To što moj brak nije uspio ne znači da ništa drugo neće uspjeti i da neće biti još bolje i ono pravo", zaključila je tada Nina.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Nekad i sad Gledatelji su ih zavoljeli kao likove iz kultne serije, a evo kako izgledaju 45 godina kasnije!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Kći kraljice popa paradirala je ulicama u minici, a paparazzi su iskoristili trenutak u kojem se vidjelo sve!