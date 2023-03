Bivši muž Nine Badrić pronašao je drugu sreću s nekadašnjom djevojkom našeg tenisača, a sada su objavili sretne vijesti!

Bernard Krasnić, bivši muž Nine Badrić, dobio je drugo dijete sa suprugom Laticom Ivanišević Krasnić.

Zagrebački poduzetnik Bernard Krasnić domaćoj javnosti najpoznatiji je kao bivši muž Nine Badrić, iako su se razveli prije više od 10 godina, nakon čega se on ponovno oženio.

Pogledaj i ovo idila nije dugo potrajala Bivšeg muža Nine Badrić mnogi su zaboravili, a sada su se pojavile fotografije iz vremena dok su im u braku još cvjetale ruže!

Drugu sreću pronašao je s Laticom Ivanišević, koja je prije njega ljubila tenisača Marija Ančića i s kojom se vjenčao 2015. godine, a sada imaju i razlog za slavlje.

Bernard i Latica dobili su drugo dijete, kćer koju su nazvali Nea, a ona je sretnu vijest podijelila na društvenim mrežama. Par zajedno već ima sina kojeg su dobili u lipnju 2017. godine, a s obzirom na to da oboje zaziru od medija, o njihovu privatnom životu ne zna se još puno toga.

Bernard se nedavno pojavio u javnosti nakon dugo vremena, i to u društvu u društvu sina Ivice Todorića, Ante, a povod je bila komemoracija za Miroslava Ćiru Blaževića.

Podsjetimo, Nina i Bernard zaljubili su se kada je njoj bilo 29, a njemu 23 godine. Zaručili su se nakon dvije godine veze u Dubrovniku i vjenčali četiri godine kasnije.

No njihova bračna idila nije dugo potrajala i već nakon dvije godine objavili su da se razvode, a Nina je u službenom priopćenju za medije kao razlog navela nepomirljive razlike i emocionalnu udaljenost. Ipak, nakon toga su uspjeli spasiti svoj brak te su se službeno razveli tek 2012. godine.

Nina svoj ljubavni život već godinama uspješno skriva od javnosti, a uoči svojeg koncerta u Beogradu povodom Dana zaljubljenih progovorila je o razvodu od Bernarda.

"Bila sam u vezi i braku 12 godina i to je već jako davno vrijeme iza mene. To je bio period mog života kojeg se sjećam po više-manje lijepim stvarima i ljudi uvijek imaju neke svoje razloge zašto nešto ne uspije. Moram priznati da je rastava braka jako grozna stvar, da je to vrlo teško preživjeti, da je to trauma za oboje, bez obzira na to kakav je brak bio. Uvijek mi bude žao kad pročitam da se dvoje ljudi rastaje jer sam sama prošla kroz to i znam da je to poprilična muka i da traje dugo", kazala je za srpske medije.

"Ja apsolutno vjerujem u ljubav jer nas ljubav ne može razočarati, samo ljudi mogu. To što moj brak nije uspio ne znači da ništa drugo neće uspjeti i da neće biti još bolje i ono pravo", dodala je tada Nina.

