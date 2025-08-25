Dodijeljenje su nagrade Orlando, među laureatima i supruga Dalibora Matanića

Uoči svečanog zatvaranja još jednog izdanja Dubrovačkih ljetnih igara, u Dubrovniku je održana dodjela nagrada Orlando za najbolja ostvarenja.

Svečanom dodjelom nagrade Orlando za najuspješnija ostvarenja u finale ulaze Dubrovačke ljetne igre, koje će se zaključiti u ponedjeljak navečer, svečanim spuštanjem zastave.

Pravo oduševljenje izazvala je dodjela Orlanda za najbolje dramsko ostvarenje. Laureatkinja Helena Minić Matanić, osvojila ga je za moćnu interpretaciju Medeje u režiji Martina Kušeja. U glazbenom dijelu slavio je ansambl L'Arpeggiata i Christina Pluhar dok je Grand Prix Orlando za osobiti umjetnički doprinos cjelokupnih Igara pripao redateljici Ivici Boban.

Dubrovačke ljetne igre 2025. - 5 Foto: Mihael Barisic / CROPIX

Dubrovačke ljetne igre 2025. - 4 Foto: Mihael Barisic / CROPIX

"Moj san je oduvijek bio da mogu bilo što zaigrati na Dubrovačkim ljetnim igrama, a kamoli nisam ni pomišljala da ću dobiti glavnu ulogu i to ulogu Medeje", izjavila je Minić Matanić, koja je osvojila nagradu za interpretaciju, dok je Boban poručila: "Smatram da je taj Grand Prix zapravo nagrada za moj cjelokupan rad na Igrama koji traje gotovo 60 godina."

Dubrovačke ljetne igre 2025. - 3 Foto: Mihael Barisic / CROPIX

Dubrovačke ljetne igre 2025. - 2 Foto: Mihael Barisic / CROPIX

"Nagrada Orlando je na neki način rezime cijelog ovog programa ove godine on je bio posvećen ženama što je bio i jedna od razloga za poziv ansamblu Christine Pluhar", izjavila je umjetnička ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara Martina Filjak.

Ove godine festival je posjetio i holivudski glumac Woody Harrelson, a posebna pozornost je stavljena na žensko stvaralaštvo.

Što je o ovogodišnjem izdanju ispričala Senka Bulić, pogledajte u javljanju sa Straduna.

