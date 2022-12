U 97. godini preminuo najstariji hrvatski pjevač, vijest je potvrdio prijatelj: "Rijetko viđena pozitivna energija i predivan glas"

Pjevač Bruno Petrali preminuo je u 97. godini, a tužnu je vijest potvrdio njegov prijatelj putem društvenih mreža.

Nastariji aktivni hrvatski pjevač Bruno Petrali preminuo je u 97. godini u Rijeci, a tužnu je vijest na društvenim mrežama objavio njegov prijatelj Marinko Biškić.

"U 97. godini preminuo je dragi prijatelj Bruno Petrali. Ovo je njegov prepjev Belanove "Bambine" snimljen prošle godine", napisao je Marinko u objavi na svom facebook profilu.

"Rijetko viđena takva pozitivna energija i predivan glas", dodao je u komentaru.

Bruno Petrali iza sebe ima zavidnu i svestranu karijeru, koju je započeo kao voditelj na Radio Rijeci 1946. godine, a uz to je bio uspješan pjevač, nogometaš, sportski novinar, glumac i ravnatelj kazališta.

Poznat je i po tome što je kultnu pjesmu "Samo jednom se ljubi" otpjevao prije Ive Robića, a prije nekoliko godina je za 24 sata pojasnio kako je do toga došlo.

"Do toga je došlo slučajno. Bio sam kod mog prijatelja skladatelja Maria Kinela kojem je Robić poslao muziku, a on je slagao u pjesmu. Pitao me što mislim, a ja sam, otpjevavši je zaključio kako će to biti instantni hit. Prepisao sam si pjesmu i probno je izveo na jednom od tadašnjih plesnjaka", izjavio je Bruno.

