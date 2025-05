Zbog ove optužbe je puklo prijateljstvo princa Harryja i Beckamovih!

Otkako je napustio kraljevske dužnosti prije pet godina, princ Harry je prestao razgovarati s više prijatelja, među kojima i Davidom Beckhamom.

Selidbom u Kaliforniju, ali i istupima protiv kraljevske obitelji, bilo da se radi o televizijskim pojavljivanjima ili pisanju knjiga, princ Harry je raskinuo kontakte s brojnim nekadašnjim prijateljima. Jedno prijateljstvo koje je puklo u ovom petogodišnjem razdoblju jest i ono s bivšim nogometašem Davidom Beckhamom, koji je u sukobu između Harryja i njegove obitelji stao na stranu potonjih, sudjelujući u nekoliko projekata pod pokroviteljstvom princa Williama.

Princ William, princ Harry i David Beckham - 1 Foto: Profimedia

Princ William, princ Harry i David Beckham - 3 Foto: Profimedia

Princ William, princ Harry i David Beckham - 2 Foto: Profimedia

Kada su David i njegova supruga Victoria bili pozvani na vjenčanje Harryja i Meghan Markle, bila je to potvrda prijateljstva. Prema svim izvještajima, Beckhamovi su se trudili srdačno dočekati Markle uoči ulaska u kraljevsku obitelj, a sve je išlo toliko daleko da je Victoria američkoj glumici dala pristup svom popisu frizera i stilista u Londonu.

David i Victoria Beckham - 3 Foto: Profimedia

David Beckham, proslava rođendana Foto: Instagram

David Beckham - 5 Foto: Profimedia

No sve je ubrzo krenulo nizbrdo i to već na službenom putovanju u Australiju na kojima se Sussexovima pridružio Beckham, no on je, prema navodima Toma Bowera, bio izignoriran zbog bojazni kako bi par mogao imati konkurenciju. Do konačnog raskida prijateljstva je došlo nakon što je Harry optužio Victoriju za curenje informacija, što je vidno uznemirilo Davida.

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte novu Thompsonovu pjesmu, sam ju je napisao!

David i Victoria Beckham Foto: Profimedia

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 3 Foto: Afp

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 4 Foto: Afp

"Harryjeva nestabilnost poticala je Meghanine strahove da prijatelji odaju informacije. Posebno je sumnjala u Victoriju Beckham. Harry je pozvao Davida Beckhama da mu prenese optužbu. Očajan, Beckham je sve negirao, ali je odnos ozbiljno narušen", napisao je Bower u svojoj knjizi.

Pogledaji ovo Celebrity Svi pričaju o cipelama Fani Kerum koje je nosila na Željkovu skupu!

Osim što ne razgovara s Beckhamom, Harry ne razgovara ni s dugogodišnjim prijateljima. Iako je proveo pet godina u kampanji protiv kraljevske obitelji i tobožnjeg curenja informacija, 40-godišnji odbjegli sin kralja Charlesa je u intervjuu za BBC otkrio kako bi se volio pomiriti s ocem jer ne zna koliko će dugo živjeti. Ova izjava je naljutila i njegove bivše prijatelje, koji su navodno osjećali gađenje.

Princ Harry - 1 Foto: Profimedia

Princ Harry - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Otkriveno dirljivo značenje iza ogrlice koju je Kate Middleton nosila na važnoj obljetnici

Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry Foto: Profimedia

"Tragično, ali istinito, ponašanje princa Harryja je neoprostivo", izjavio je Ben Goldsmith za Daily Mail, dok je jedan drugi Harryjev nekadašnji prijatelj, koji je htio ostati anoniman, poručio: "Ne znam što je odvratnije – Harryjev komentar o očevom zdravlju ili njegova sugestija da ljudi žele njegovu smrt. To je vrlo tužno, ali svi znamo da on ne želi čuti stvari s kojima se ne slaže."

Harry je nedavno izgubio sudski spor protiv britanske vlade, a što je sve izjavio u prvom istupu nakon presude, pročitajte OVDJE.

Djeca Harryja i Meghan su sve prisutnija na internetu. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Zanimljivosti Tko su braća pape Lava XIV.? Obojica su znala kako će postati poglavar Crkve!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Zanimljivosti Zvijezda svakog događaja: Prisjetili smo se kad nas je sve princ Louis nasmijao!

Pogledaji ovo Celebrity Bivši natjecatelj Survivora o najtežem životnom razdoblju: ''Skupljao sam i boce, gulio bakar...''

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije prekinula dugogodišnju vezu, sada prodaju zajednički stan!