Znate li tko je Lepi? On i njegova pjesma hit su na društvenim mrežama u regiji!

Društvene mreže preplavio je Lepi, čovjek duge kose čiju pjesmu ovih dana svi pjevuše, evo tko je on.

Ako koristite barem jednu društvenu mrežu, ovih dana niste mogl izbjeći stihove ''Iza oblaka, sunce sjajno sija''.

Sigurno ste zatim čuli i za čovjeka duge kose kojem je umjetničko ime Lepi, a evo tko je on i zašto je sada toliko popularan.

Redžep Redžepović Lepi - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Luciano Plazibat oglasio se nakon pobjede u Survivoru: ''Od početka do kraja!''

Redžep Redžepović, poznatiji kao Lepi, pjevač je iz Novog Pazara čija je životna priča dirnula mnoge. Rođen je u Zagrebu, ali je odrastao u siromaštvu, odvojen od roditelja i podignut od strane bake i djeda. Nakon smrti bake kada je imao devet godina, suočio se s brojnim izazovima. Zbog financijskih poteškoća, završio je samo osnovnu školu.

Roditelji su pjevača ostavili kad je imao samo godinu dana, a odgajali su ga baka i djed.

''Majka se porodila u Zagrebu, živjeli smo tamo. Onda se vratila u Pazar sa mnom i onda me je ostavila i otišla. Tata je živio u Zagrebu. Ja sam uvijek očekivao nekoga na vratima, da dođe. Ja sam oca vidio šest puta u životu i svaki put kada bih ga vidio on je bio pijan. Majku sam vidio kada sam je sam otišao tražiti, imao sam 27 godina. Tada sam namjenski došao, dobio sam njen broj telefona. Neki ljudi su mi isto pomogli. Susjeda mi je više značila nego majka, s njom sam odrastao. Pokušavao sam shvatiti neke stvari i danas ih, bez obzira na sve, ne mogu razumjeti. Ja sam sve oprostio, ali nisam razumio. Tu je velika razlika'', rekao je.

U potrazi za boljim životom, preselio se u Njemačku gdje je isprva bio beskućnik. Kasnije je radio na građevini, napredovao do pozicije nadzornika i na kraju osnovao vlastitu građevinsku firmu.

''Ja sam prvo dva i pol mjeseca proveo spavajući vani, po klupama. Nisam imao što jesti. I tamo sam stigao u veljači. Onda sam otišao u njihov crveni križ, našli su mi smeštaj s onim pijancima, alkoholičarima i beskućnicima. ''Lepi'' sam dobio nadimak kada sam počeo radi. Meni je u početku bilo teško, na građevini sam počeo raditi kao pomoćnik. I to je bila ta ili sreća ili nesreća, bilo je nekih 150 ljudi, neka se hotelčina velika gradila u Berlinu. Ja nisam pamtio imena, već sam svakog zvao ''Lepi''. ''Lepi, treba li ti nešto?'', tako sam ja pitao, jer nisam pamtio imena. I onda, kasnije što se dogodilo, ja posliije tri i pol mjeseca postajem majstor, što je bilo nemoguće. U Pazaru se nikada nisam bavio građevinom. Vidio sam da imam za to šlifa i dara'', ispričao je Lepi nedavno u podcastu ''Opet Laki''.

Pogledaji ovo Celebrity Slatka vijest iz kraljevske obitelji! Domom Kate i Williama proširilo se veliko veselje

''Deset godina sam radio kao zidar. Tri godine kao nadzornik, imao sam ljude ispod sebe, a posljednjih sedam godina sam imao svoju firmu'', rekao je.

Redžep Redžepović Lepi - 4 Foto: Screenshot

Njegov glazbeni proboj dogodio se 2010. godine s pjesmom "Iza oblaka", čiji je spot postao viralan na YouTubeu. Inspiraciju za pjesmu dobio je dok je radio na gradilištu u Berlinu, gledajući kroz rešetke WC-a prema nebu.

''Radio sam na najvećoj željezničkoj stanici u Europi, tada sam bio poslovođa. Tada sam bio u vezi s jednom Nijemicom. Bila je lijepa, ali je bila loša po mene. Ja sam se tog dana nešto posvađao s njom, a u tom trenutku je za njemačke standarde bilo prevruće, tipa 38 stupnjeva. Sjećam se, gore nisam imao ništa, samo dolje neke kratke hlače. Bio je tu dug pločnik, a na sredini onaj plastični WC. Svaki dan se to čistilo jer to smrdi od vrućine. I ja sad uđem unutra, tu su rešetke, na vrhu WC-a, iznad mene. Gledam kroz rešetke, nigdje ničega, samo sunce. I pojavio se jedan mali oblačić i ide prema suncu. I točno ga sunce počinje prekrivati i to ide brzo. Ja sam se iznervirao na sve, rekao: ''Iza oblaka sunce sija…'' I nešto kontam: ''Čija si noćas, čija''.''

Pogledaji ovo Celebrity Thompson objavio kako teku radovi na Hipodromu, radi se i noću!

Unatoč početnom ismijavanju, Lepi je stekao popularnost, posebno među mlađom publikom na društvenim mrežama. Nakon 20 godina u Njemačkoj, vratio se u Novi Pazar, a trenutno živi u Sarajevu sa sinom i bivšom suprugom.

Redžep Redžepović Lepi - 5 Foto: Screenshot

''Oženio sam se s Nijemicom. Bilo je iz ljubavi. Svojoj prvoj kćerki sam dao ime Saliha, po mojoj babi. Kako je supruga željela? Kada ima ljubavi, i jedna i druga strana su spremne na neki kompromis. Tako je i bilo. Sada ona ima 24 godine, živi u Berlinu, pokušava nešto u medicini. Moja druga supruga je ova trenutna – i treća isto. Razveo sam se i oženio opet. Šest godina smo bili razvedeni, ali ljubav pobjeđuje. Imali smo nekih nesuglasica, 2017. godine sam se rastao s njom i vratio se u Novi Pazar'', ispričao je Lepi.

Pogledaji ovo Celebrity Kojim se to povodom okupio ženski dio društva iz naše hit-serije U dobru i zlu?

A jeste li vi već čuli za njegov hit i što mislite o Lepom, pišite u komentarima ispod teksta!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity To je on?! Brad Pitt ima novi imidž, sadašnji izgled neće se svidjeti mnogim obožavateljima

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lidija Bačić u pripijenoj minici izdominirala pozornicom: "Najljepša na estradi!"

Pogledaji ovo Celebrity Nećakinji Zrinke Cvitešić za dlaku je izmakla pobjeda u Survivoru, pričali smo s njom!