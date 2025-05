Nećakinji Zrinke Cvitešić za dlaku je izmakla pobjeda u Survivoru, pričali smo s njom!

Lara Zavorović završila je kao drugoplasirana u Survivoru 2025. godine.

Lara Zavorović nije uspjela osvojiti titulu novog hrvatskog Survivora.

Pobjednik ovogodišnje sezone je Luciano Plazibat, a nakon napetog finala, Lara je s nama podijelila svoje dojmove o natjecanju.

Lara Zavorović - 7 Foto: Nova TV

Lara Zavorović - 1 Foto: Nova TV

''Kada smo tek ušli u Survivor, meni je već prvi tjedan po pitanju uvjeta izgledao jako, jako težak. Mislila sam da neću daleko dogurati. No, kako je vrijeme odmicalo, tako sam i ja psihički i fizički jačala. Kroz sredinu showa bila sam čak uvjerena da ću dogurati do finalnog tjedna. Isto tako, kada uđeš u finale, izgubiti titulu jedinog preživjelog me baš slomilo. Smatram da sam svima bila jaka konkurencija i drago mi je što sam izašla kao statistički najjača karika u svom timu. Trebalo mi je vremena da taj poraz procesuiram u svojoj glavi i da dođem sebi. Sjećam se da sam plakala kao kišna godina. No, ipak sam izašla kao jača i bolja osoba'', kaže nam.

Lara Zavorović - 7 Foto: Nova TV

Što će pamtiti?

''Kao najljepši trenutak rekla bih cijeli taj proces. Dok si tamo, sve ti je grozno – nemaš snage, nemaš hrane, a ni krova nad glavom. Ali kad izađeš i prođe neko vrijeme, shvatiš da je to zapravo bio jedan lijep period koji si proživjela i koji ćeš zauvijek pamtiti. Najgori trenutak bila je moja ozljeda. Tada sam se bojala hoću li moći nastaviti svoj put u Survivoru. Drago mi je što nije bilo ništa ozbiljno i što sam pokazala koliko stvarno mogu.''

Survivor, Marko Braić i Lara Zavorović - 4 Foto: Nova TV

Survivor, Marko Braić i Lara Zavorović - 8 Foto: Nova TV

Ispričala nam je i što se tada događalo.

''U tom trenutku kad sam pala, osjećala sam se bespomoćno. Kao što se moglo primijetiti, vrištala sam od bolova, nisam mogla pomaknuti noge. Bilo je puno komentara tipa: ''Ova Lara kriči kao da je slomila obje noge.'' Smatram da svatko bol podnosi drugačije i da nismo svi isti. Kad sam se vozila prema bolnici, samo sam molila Boga da nije ništa ozbiljno i da ću moći nastaviti svoje putovanje zvano Survivor.''

Njen tim također je emotivno doživio ozljedu, a posebno Marko Braić s kojim je tada igrala u paru.

Survivor, Marko Braić i Lara Zavorović - 6 Foto: Nova TV

''Vidjelo se po reakcijama i mog i protivničkog tima da je svima bilo teško. Marku najviše, rekla bih. Krivio je sam sebe, što je i razumljivo kad se stavim u njegovu situaciju. U toj situaciji odmah su priskočili Goran, Srđan, Miloš, naša doktorica pa čak i voditelji. Hvala Bogu, sve je bilo dobro i vratila sam se nikad jača u svoj tim.''

Lara Zavorović - 5 Foto: Nova TV

Kako je sada?

''Što se tiče moje ozljede – osjećam se odlično i nemam nikakvih posljedica!''

Lara Zavorović - 2 Foto: Nova TV

Je li u Survivoru stekla prijatelje?

''Nakon showa ostala sam sa svima u dobrim odnosima. Najviše se družim s Goranom, ali naravno, tu su i Marko, Matea, Liz…''

Lara Zavorović - 2 Foto: Nova TV

Lara je u Survivoru priznala da nije imala lako odrastanje. Glavni uzročnik je, rekla je, bio njen otac s kojim nije bila u kontaktu.

''Definitivno me teško odrastanje oblikovalo u jaku i snažnu osobu kakva sam danas. Ojačala sam psihički i fizički. Naravno, u tom periodu dok nije bilo oca, upoznala sam jednu divnu osobu po imenu Ante. Momak mi je već pet godina i rekla bih da sam u njemu vidjela neku mušku figuru koja mi je tada nedostajala. Osim njega, za brata i mene su tu bili majka, baka i očuh. Jako sam im zahvalna na svakom znaku podrške.''

Dodala je i da se sada čuje s ocem.

Lara Zavorović, Survivor Foto: Nova TV

''Kao što sam rekla i u showu, danas smo u jako dobrim odnosima te mi je drago da smo uspjeli tu situaciju iskomunicirati i riješiti.''

A onima koji se suočavaju s istom ili sličnom situacijom, Lara poručuje:

''Uvijek postoji rješenje, koliko god bilo teško, i koliko god je moguće – ostanite svoji.''

Lara Zavorović - 4 Foto: Nova TV

Progovorila je i o svojoj majci Dinki.

''Za svoju majku oduvijek sam govorila da bih htjela biti poput nje. Kroz život je bila veliki borac. Proživjela je i karcinom, baš u tom periodu kad nije bilo oca. Tada je došao i očuh koji je bio uz nju. Nas je šest u kući, od toga četvero djece. Sve bi dala na ovom svijetu za nas i voli nas baš onako majčinski, kako bi svaka majka trebala. Ona mi je prvo najbolja prijateljica, pa tek onda majka. S njom sam uvijek imala otvoren i zdrav odnos. Volim je takvu kakva jest i ne bih je mijenjala za ništa na ovom svijetu!''

Larin razgovor s obitelji u Survivoru - 1 Foto: Nova TV

Kako je izgledao njen susret s obitelji nakon showa?

''Taj trenutak kada sam se vidjela s obitelji bio je neopisiv. Svi smo plakali, grlili se i ljubili. Pripremili su mi iznenađenje koje ću zauvijek pamtiti. Na aerodromu su me dočekali prijatelji, brat i momak. Momka sam iskreno jedva čekala vidjeti. U prvom zagrljaju osjetila sam – to je to. Izdržali smo ono najgore, i prvo što sam rekla bilo je: ''Ne želim se odvojiti od tebe više ni na milisekundu.''

Larin razgovor s obitelji u Survivoru - 2 Foto: Nova TV

Velika podrška joj je i teta Zrinka Cvitešić. Otkrila nam je i ponešto o njihovom odnosu.

''Odnos moje tete i mene je kao s mojom majkom. Podržava me u svemu, ukazuje mi na moje greške i gura naprijed. Navijala je za mene i bila mi ogromna podrška.''

Za kraj, poslala je poruku svima koji se žele prijaviti u novu sezonu Survivora.

Lara Zavorović - 3 Foto: Nova TV

''Poručila bih im da stvarno moraju biti spremni – kako fizički, tako i psihički. Ljudi misle da smo mi imali nešto iza kamere, ali to nije tako. Morate biti jaki, ostati svoji i ne dopustiti nikome da vam uđe u glavu. Borite se do svojih krajnjih granica jer ćete tako uspjeti i izaći kao pošteni i dobri ljudi.''

A što vi mislite o Larinom nastupu u Survivoru

