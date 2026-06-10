Godinama mu je najveća podrška: Lijepa veterinarka osvojila je srce napadača vatrenih

Napadač vatrenih Andrej Kramarić upoznao je suprugu Miju putem zajedničkih prijatelja.

Ljubavna priča Andreja Kramarića i njegove supruge Mije jedna je od najdugovječnijih među hrvatskim sportašima.

Iako su imali mnogo zajedničkih prijatelja, oni su se upoznali i zaljubili tek 2017. godine. Od tada su prošli gotovo sve uspjehe Hoffenheima i hrvatske reprezentacije zajedno.

Galerija 11 11 11 11 11

Andrej Kramarić i Mia Ćurković - 1 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Andrej Kramarić sa suprugom Mijom - 3 Foto: Instagram

Andrej Kramarić i Mia Ćurković (Foto: Intsgaram) Foto: Intsgaram

Mia je godinama bila njegova najveća podrška, ali i osoba koja je uspjela sačuvati njihovu privatnost. Iako je Andrej postao jedna od najvećih zvijezda hrvatskog nogometa, njihov odnos nikada nije bio obilježen medijskim eksponiranjem ili skandalima.

Nakon četiri godine veze odlučili su napraviti sljedeći korak te su se 2021. godine civilno vjenčali u Zagrebu. Godinu dana kasnije organizirali su i veliko crkveno vjenčanje u Remetama, na kojem su krstili sina Viktora. U danima kada se pripremao za Europsko prvenstvo prije dvije godine, u obitelj je stigla i kći Eva.

Andrej Kramarić s djevojkom (FOTO: Matija Habljak/PIXSELL)

Andrej Kramarić i Mia Ćurković (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Andrej Kramarić i supruga Mia - 2 Foto: Instagram

Danas Andrej i Mia uživaju u obiteljskom životu, a njihova priča ostaje primjer ljubavi koja je preživjela sve izazove koje donose slava, udaljenost i život profesionalnog sportaša.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.