Koliko znate o životu legendarnog Seana Conneryja? Provjerite u našem kvizu!

Sean Connery jedan je od najboljih glumaca ikad, a za njegove fanove spremili smo kviz od 12 pitanja.

Ako ste ljubitelj James Bond franšize ili pak volite glumačke ikone prošlog stoljeća, ovo je kviz za vas.

12 pitanja o legendarnom Seanu Conneryju spremno je u nastavku, a svoj rezultat javite nam u komentarima.

Riješite naš kviz i provjerite jeste li pravi fan kralja rock'n'rolla!

Koliko dobro poznajete život i karijeru neprežaljenog Matthewa Perryja? Provjerite u kvizu OVDJE.



