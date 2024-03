Ovo su svi glumci koji su utjelovili najpoznatijeg filmskog agenta i velikog ljubavnika, tko je najbolje odradio tu ulogu?

Ovo je popis svih glumaca koji su u svojoj karijeri utjelovili Jamesa Bonda, vi nam recite kome su smoking i opako naoružanje najbolje stajali.

''James Bond'' franšiza je koja već desetljećima zabavlja obožavatelje akcijskih filmova. Već od samih početaka James Bond naginjao je čudima tehnologije i modernoj borbi, a svakih nekoliko nastavaka mijenjao je i svoje lice.

Osim kao sjajan agent, slovio je i kao najbolji ljubavnik, a tu ulogu priželjkivali su si brojni glumci.

Jamesa Bonda u filmu je dosad utjelovilo osam glumaca, a to su redom bili: Barry Nelson, Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig.

Tko vam je bio najbolji James Bond? Barry Nelson

Sean Connery

David Niven

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig Barry Nelson

Sean Connery

David Niven

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig Ukupno glasova:

Posljednji koji ga je glumio bio je britanski glumac Daniel Craig, a nakon pet nastavaka filma svoje je mjesto prepustio novom i mlađem muškarcu.

Šuška se da je to Aaron Taylor-Johnson, 33-godišnji Englez koji iza sebe ima već brojne uspješne uloge.

Pogledaji ovo Celebrity Novi James Bond suprugu je upoznao kad je imao 18, a ona 42 godine: Mogao je imati svaku koju je htio, ali odabrao je baš nju!

Jamesa Bonda prvi je odigrao glumac Barry Nelson u filmu "Casino Royale" 1954. godine, nakon čega više nije glumio poznatog agenta.

Drugi James Bond bio je Sean Connery, koji se u toj ulozi ipak zadržao malo duže od svojeg prethodnika i utjelovio ga u čak pet filmova zaredom: "Dr. No" (1962), "Iz Rusije s ljubavlju" (1963), "Goldfinger" (1964), "Thunderball" (1965) i "Samo dvaput se živi" (1967). Iako su svi mislili da više neće glumiti Agenta 007, ulozi se vratio 1971. godine u filmu "Dijamanti su vječni", a Bonda je zadnji put odigrao 1983. u filmu "Nikad ne reci nikad".

Film "Casino Royale" 1967. godine dobio je svoj remake, a Bonda je samo u njemu utjelovio glumac David Niven.

Dok je Connery bio na pauzi, legendarnog agenta u filmu iz 1969. godine "U službi Njezina Veličanstva" glumio je i George Lazenby.

Roger Moore bio je najdugovječniji Bond. Filmskog agenta glumio je čak 12 godina u sedam filmova: "Živi i pusti umrijeti" (1973), "Čovjek sa zlatnim pištoljem" (1974), "Špijun koji me volio" (1977), "Moonraker" (1979), "Samo za tvoje oči" (1981), "Octopussy" (1983) i "Pogled na ubojstvo" (1985).

Timothy Dalton dvaput je utjelovio Jamesa Bonda u filmovima "Dan smrti" (1987) i "Dozvola za ubojstvo" (1989).

Ulogu Agenta 007 od 1995. do 2002. godine preuzeo je Pierce Brosnan, koji ga je glumio u filmovima "GoldenEye" (1995), "Sutra nikad ne umire" (1997), "Svijet nije dovoljan" (1999) i "Umri drugi dan" (2002).

Pogledaji ovo Celebrity Bezbroj puta obranio ju je od zlih komentara zbog kilograma, no na njezinim najnovijim fotografijama uočljiva je mala promjena u izgledu

Daniel Craig Bonda je prvi put utjelovio 2006. godine u još jednom remakeu filma "Casino Royale". Fiktivnog agenta nastavio je glumiti i u filmovima "Zrno utjehe" (2008), "Skyfall" (2012) i "Spectre" (2015), a Bonda je utjelovio i u filmu "Za smrt nema vremena''.

Pogledaji ovo Celebrity Svoju vezu skrivali su kao zmija noge, a pred oltar su stali samo nekoliko mjeseci nakon početka veze

Aaron Taylor-Johnson ulogu još službeno nije prihvatio, ali šuška se da je već odradio probe i da je gotovo sigurno odabran nakon mjeseci nagađanja tko će ovom ulogom svoju karijeru odnijeti podići na novi nivo.

A svi s nestrpljenjem jedva čekaju vidjeti i kako će Aaron izgovoriti famozno predstavljanje ''My name is Bond, James Bond''.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Nekad i sad Čega se to Andrej Plenković ne odriče već 15 godina? U našoj galeriji možete provjeriti koliko se promijenio od vremena dok još nije bio premijer!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Mate Rimac danas je 36-godišnjak s gustom bradom, ali 2011. godine izgledao je veoma drugačije!