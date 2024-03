Novi James Bond suprugu je upoznao kad je imao 18, a ona 42 godine: Mogao je imati svaku koju je htio, ali odabrao je baš nju!

Aaron Taylor Johnson potencijalni je nasljednik Daniela Craiga u filmu "James Bond", a on i njegova 24 godina starija supruga već dulje vrijeme su u sferi interesa javnosti.

Tijekom protekle dvije godine, otkako je izašao zadnji film ''James Bond'' s Danielom Craigom "No Time to Die", spominjala su se razna imena koja bi Craiga mogla zamijeniti, poput Henryja Cavilla i Toma Hardyja, no najveće šanse imao je zgodni glumac Aaron Taylor-Johnson.

Aaron nije popularan samo po svojoj profesiji, već i njegov privatni život ulazi u sferu interesa javnosti jer je u braku s 24 godine starijom redateljicom Sam Taylor-Johnson.

Par koji zbog velike razlike u godinama privlači veliku pozornost javnosti upoznao se 2009. godine na setu filma "John Lennon: Dečko koji ne obećava", kada je on imao svega 18, a ona 42 godine. Ubrzo su počeli izlaziti, a vjenčali su se u Babington Hoseu u Somersetu u lipnju 2012. godine.

2010. dobili svoje prvo dijete, kćer Wyldu Rae, a iste godine kada su stali pred oltar rodila im se i kći Romy Hero.

"Znam što je točno imala na sebi kad smo se upoznali. Bila je to bijela majica koju i dalje ima i volim je. Promijenila je moj život, iako ne na način na koji sam očekivao", ispričao je glumac u jednom intervjuu iz 2019. godine.

Sam se tijekom života suočila s teškim izazovima - dva puta se borila s rakom.

U prosincu 1997., u dobi od 30 godina, liječila se od raka debelog crijeva, a zatim joj je 2000. godine dijagnosticiran rak dojke.

Britanska filmska redateljica bavi se jogom i meditacijom, za koju je ranije rekla da ju je spasila.

"Ne bih mogla sve preživjeti bez meditacije kojom se bavim. To je ono što mislim da mi je pomoglo nositi se s ludilom", izjavila je svojevremeno.

Sam je rođena u Croydonu i odrasla u blizini Streatham Commona u južnom Londonu, sa svojom mlađom sestrom Ashley i majkom Geraldine i ocem Davidom.

Njezin je otac napustio obitelj kad je imala devet godina, što je ona ranije opisala kao iznenadan i vrlo čudan prekid odnosa, a sljedećih 10 godina nije viđala oca.

Osebujna umjetnica pohađala je Beacon Community College u istočnom Sussexu, a kasnije je upisala Goldsmiths, Sveučilište u Londonu.

Počela je izlagati likovnu fotografiju ranih 1990-ih i tijekom tog vremena je također krenula raditi na stvaranju filmova s ​​kratkim video zapisima.

Supružnici s kćerima žive u Los Angelesu, a svoj privatni život pokušavaju zadržati daleko od očiju javnosti.

Sam iz braka s trgovcem umjetnina Jayem Joplingom ima još dvije kćeri, Angelicu i Jessie.

