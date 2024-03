Imamo li novog Jamesa Bonda? O mišićavom ljepotanu šuška se već mjesecima, a od uloge života ga dijeli još samo sitnica!

Nakon što se Daniel Craig oprostio od uloge Jamesa Bonda, ne prestaju nagađanja o sljedećem glumcu koji će dobiti priliku utjeloviti legendarnog agenta 007.

Tijekom protekle dvije godine, otkako je izašao zadnji film ''James Bond'' s Danielom Craigom "No Time to Die", spominjala su se razna imena, poput Henryja Cavilla i Toma Hardyja, no najveće šanse imao je zgodni glumac Aaron Taylor-Johnson.

Prema pisanju stranih medija, glumac je dobio i službenu ponudu da postane tajni agent 007. Time je završena višemjesečna potraga, a bliski izvori otkrili su detalje nagodbe. Aaron treba službeno prihvatiti ulogu, a ukoliko odgovor bude potvrdan, postat će sedmi glumac koji će utjeloviti britanskog tajnog agenta.

''Bond je Aaronov posao, ako ga on prihvati. Službena ponuda je na stolu i čeka se njegov odgovor. Što se tiče Eon Productionsa, Aaron će potpisati ugovor u nadolazećim danima i oni se mogu početi pripremati za veliku objavu'', rekao je bliski izvor, prenosi The Sun.

''Aaron je sudjelovao na filmskoj audiciji, kako bi postao idući James Bond u rujnu. Svidio se Barbari i producentima, jedan je od favorita za ulogu'', rekao je izvor.

Na kladionicama koje su se užarile zbog pogađanja novog Jamesa Bonda visoko je kotirao i Idris Elba, no po pisanjima medija ta mu želja nije bila ostvariva jer nastavlja snimati ''Luthera''.

Inače, Aaron je mnogima poznat po tome što je u braku s 23 godine starijom suprugom Sam Taylor-Johnson.

Par koji zbog velike razlike u godinama privlači veliku pozornost javnosti upoznao se 2009. godine na setu filma "John Lennon: Dečko koji ne obećava", kada je on imao svega 18, a ona 42 godine. Ubrzo su počeli izlaziti, a vjenčali su se u Babington Hoseu u Somersetu u lipnju 2012. godine.

2010. dobili svoje prvo dijete, kćer Wyldu Rae, a iste godine kada su stali pred oltar rodila im se i kći Romy Hero.

Supružnici s kćerima žive u Los Angelesu, a svoj privatni život pokušavaju zadržati daleko od očiju javnosti.

Sam iz braka s trgovcem umjetnina Jayem Joplingom ima još dvije kćeri, Angelicu i Jessie.

