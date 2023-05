Od tinejdžerskog superjunaka do agenta 007: Je li mišićavi miljenik žena novi James Bond?

Aaron Taylor-Johnson na kladionicama je najizgledniji kandidat za novog Jamesa Bonda, a ulogu agenta 007 predvidjela mu je i umjetna inteligencija.

Nakon što se Daniel Craig oprostio od uloge Jamesa Bonda, ne prestaju nagađanja o sljedećem glumcu koji će dobiti priliku utjeloviti legendarnog agenta 007.

Tijekom protekle dvije godine, otkako je izašao zadnji film s Craigom "No Time to Die", spominjala su se razna imena, poput Henryja Cavilla, Idrisa Elbe i Toma Hardyja, no ako je vjerovati kladionicama, najveće šanse da postane novi Bond ima glumac Aaron Taylor-Johnson.

32-godšnji Aaron navodno je već odradio i audiciju za ulogu na kojoj je impresionirao producenticu Barbaru Broccoli, piše The Sun.

Zanimljivo je i da mu je tu ulogu predvidjela umjetna inteligencija. Naime, tvrtka za videoigre opskrbila je softver DeepDream Al s kriterijima za Bonda koje je postavila producentica Broccoli u kolovozu prošle godine, a njihova vizija savršenog Boda neodoljivo podsjeća na Aarona.

Aaron se proslavio naslovnom ulogom u filmu "Kick-Ass" iz 2010. godine, a glumio je i u filmskim hitovima poput "Brzina metka", "Kingsman" i "Osvetnici".

Na setu filma "John Lennon: Dečko koji ne obećava" 2009. godine upoznao je svoju današnju suprugu, 24 godine stariju redateljicu Sam Taylor-Johnson. Među njima je odmah zaiskrilo i ubrzo su počeli izlaziti, a 2010. dobili su svoje prvo dijete, kćer Wyldu Rae. S vjenčanjem su pričekali do 2012., a iste godine kada su stali pred oltar rodila im se i kći Romy Hero.

Vjenčali su se u crkvi u engleskom Somersetu, a iako oni nisu htjeli iznositi detalje s vjenčanja, strani mediji tada su pisali da su među njihovim uzvanicima bili Beyonce i Elton John. Sam je uzela Aaronovo prezime Johnson, a on njezino Taylor.

"Znam što je točno imala na sebi kad smo se upoznali. Bila je to bijela majica koju i dalje ima i volim je. Promijenila je moj život, iako ne na način na koji sam očekivao", ispričao je glumac u jednom intervjuu iz 2019. godine.

Supružnici s kćerima žive u Los Angelesu, a svoj privatni život pokušavaju zadržati daleko od očiju javnosti.

Sam iz braka s trgovcem umjetnina Jayem Joplingom ima još dvije kćeri.

