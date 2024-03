Mate Rimac danas je 36-godišnjak s gustom bradom, ali 2011. godine izgledao je veoma drugačije!

Naš uspješni inovator Mate Rimac već je godinama poznat u svijet po svojoj automobilskoj industriji, a evo kako je izgledao na početku karijere kad nije imao svoj zaštitni znak.

Mate Rimac čovjek je koji se do svjetskog glasa probio svojim automobilskim inovacijama, a iako se previše ne voli isticati u javnosti, svima je dobro poznato ime.

Danas je Mate 36-godišnji muškarac guste brade, a mi smo izvukli njegove fotografije s početka karijere.

Kao mladić, Mate nije imao svoj zaštitni znak – bradu, a bio je i mršaviji. Fotografi su ga 2011. godine fotografirali na Grobniku, a kako je tada izgledao, pogledajte u galeriji.

Rimac je u sretnom braku sa suprugom Katarinom, a u brak su uplovili 2021. godine u njegovu rodnom Livnu. Na svoje svadbeno slavlje Rimac je sa suprugom stigao u Neveri, automobilu koji je on osmislio, a prije toga su sudbonosno da izrekli na intimnoj ceremoniji u svibnju, u Vili Dalmacija u Splitu.

Privatni život inače kriju od javnosti i rijetko ih se može vidjeti skupa, a ponekad bi poduzetnik podijelio pokoju zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

U vezi su duže od sedam godina, no o svojoj velikoj ljubavi nikad nisu govorili u medijima niti su se ikada eksponirali. O privatnom životu našeg uspješnog poduzetnika zna se vrlo malo, no svima je jasno dao do znanja da je Katarina, koja je iz Livna i studirala je marketing u Zagrebu, njegova najveća podrška.

