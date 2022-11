Mate Rimac i njegova lijepa supruga Katarina u rijetkom zajedničkom izlasku, za to su imali i presladak povod!

Mate i Katarina Rimac posjetili su Zakladu Bestie u Splitu koja brine o životinjama, a palo je i nekoliko preslatkih fotorgafija.

Mate Rimac i njegova supruga Katarina rijetko se zajedno pojavljuju u javnosti, no na društvenim su se mrežama ovih dana pojavile njihove fotografije koje su nastale prilikom posjeta azila za pse u Splitu.

"Danas su nas posjetili Katarina i Mate, dragi prijatelji i ljubitelji životinja. Družili su se s malenom Giannom i Jule iz Podstrane te smo razgovarali o problemima životinja u Dalmaciji i Hrvatskoj. Hvala im od srca što se zalažu za odgovorniji odnos prema svim životinjama. Razgledali smo i Neveru, električni automobil kojeg je Mate izradio u vlastitoj tvornici pokraj Zagreba", napisali su iz Udruge Bestie uz objavu.

Katarina i Mate poznati su kao veliki obožavatelji životinja i na fotografijama poziraju dobro raspoloženi s psićima u naručju i u ležernim izdanjima, a u pozadini se vidi i Nevera.

Mate i Katarina su u srpnju prošle godine imali crkveno vjenčanje u Livnu, nakon čega je uslijedilo veliko svadbeno slavlje na koje su stigli u Neveri, a prije toga su sudbonosno "da" izrekli na intimnoj ceremoniji u svibnju, u Vili Dalmacija u Splitu.

Privatni život inače kriju od javnosti i rijetko ih se može vidjeti skupa, a ponekad bi poduzetnik podijelio pokoju zajedničku fotografiju na društvenim mrežama.

U vezi su više od sedam godina, no o svojoj velikoj ljubavi nikad nisu govorili u medijima niti su se ikada eksponirali. O privatnom životu našeg uspješnog poduzetnika zna se vrlo malo, no svima je jasno dao do znanja da je Katarina, koja je iz Livna i studirala je marketing u Zagrebu, njegova najveća podrška.