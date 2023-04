Rimac posjetio rodno mjesto pa iznenadio fotografijom s prijateljima iz djetinjstva: "Bilo gdje na svijetu to bi bilo..."

Mate Rimac posjetio je svoje rodne Lištane pa je na Facebooku pokazao kako tamo provodi vrijeme, a otkrio je i jednu zanimljivost o sebi.

Inovator i poduzetnik Mate Rimac uskrsne praznika iskoristio je za posjet rodnoj grudi.

Na svojem profilu na Facebooku javio se iz mjesta Lištani pored Livna te je pokazao kako tamo provodi vrijeme s prijateljima iz djetinjstva, a otkrio je i jednu zanimljivost o sebi.

"Visok sam 189 centimetara. Bilo gdje na svijetu to bi bilo visoko. No u mojem selu (Lištani, Livno, Bosna i Hercegovina) ja sam među najmanjim momcima. Mnogi veliki danas nedostaju na ovoj fotografiji. Kako bilo, ovdje mi je svaka sekunda neprocjenjiva. Posebno igrajući naš ekstremni sport - balote", napisao je Mate.

"Nije bitno biti velik ili visok, bitno je biti velik, a uvijek isti čovjek i ljudina, sa svima isto od malena za sva vremena", "Malo napuniti baterije i razbistriti misli na svježem zraku za nove inovacije", "Svaka ti čast Mate Rimac što nisi zaboravio svoj rodni kraj!", "Pozdrav kršnim momcima", pisali su mu oduševljeni pratitelji, dok su se neki pohvalili i kako su u njihovim krajevima momci još viši.

Mate nije otkrio je li s njim i supruga Katarina, s kojom se vjenčao u prošlog srpnja u Livnu, i to nakon sedam godina veze, no rijetko ih imamo priliku vidjeti zajedno. Zadnji put su snimljeni skupa u studenom prošle godine, i to prilikom posjeta azila za pse u Splitu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Potpuno gola glumica pijuckala vino na balkonu pa poručila: ''Radim ono što želim raditi!''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lana Jurčević istaknula je raskošni dekolte u topiću i u seksi outfitu pokazala zamamnu figuru, a uz fotku je nešto i otkrila