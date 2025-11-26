Ovo je pravi kviz za fanove grupe ABBA, koliko dobro poznajete kultni bend?

Dobrodošli na kviz o jednoj od najpoznatijih pop grupa svih vremena – švedskoj senzaciji ABBA!

Dobrodošli na kviz posvećen jednoj od najlegendarnijih pop grupa u povijesti.

Očekuju vas pitanja o njihovoj glazbi, članovima, albumima i nekim zanimljivostima koje možda niste znali.

Opustite se, zapjevajte u sebi ako treba, podsjetite se svojih favorita i uživajte u kvizu!

Jedan hit, cijela vječnost: Možeš li povezati pjesmu s izvođačem? Riješi kviz OVDJE.

Ma što je muškarac bez brkova? Riješite kviz o nikad prežaljenom Ivi Gregureviću OVDJE.

