Kinofilmovi koje se ovog ljeta ne propušta

Filmsko ljeto počinje malo ranije nego kalendarsko, jer blockbusteri i hit filmovi stižu u kina već krajem svibnja. Dok je 2024. bila malčice oskudnija po pitanju istih zbog holivudskih štrajkova godinu dana ranije, ovo ljeto nikako neće oskudijevati s hit naslovima.

SVIBANJ

PR Foto: Paramount Pictures

Originalni naslov: Mission: Impossible – The Final Reckoning

Tom Cruise i IMF ekipa iz prijašnjih nastavaka vraćaju se za posljednju misiju. Film govori o drugoj polovici priče koja je započela u filmu Nemoguća misija: Odmazda gdje Ethan Hunt pokušava uništiti sustav umjetne inteligencije imena Entitet, a koji se nalazi u potopljenoj ruskoj podmornici. Da se dodatno začine stvari, podmornica je pod arktičkim ledom.

Kao i za svaki nastavak Nemoguće misije do sada, Tom Cruise se i ovdje smije smrti u lice izvodeći zapanjujuće vratolomije gdje visi s krila dvokrilca u letu, skače iz helikoptera, smrzava se na snijegu i ledu u Svalbardu u Norveškoj, i još puno toga. Od Nemoguća misija: Konačna odmazda očekuje se jako puno, pogotovo zato što je film najavljen kao Ethan Huntova posljednja misija, a to može značiti da će ovo biti najeksplozivnije poglavlje do sada.



Datum izlaska: 22.05.

PR Foto: Walt Disney

Originalni naslov: Lilo & Stitch

Vjerojatno najiščekivaniji Disneyev live-action remake dolazi ovog svibnja u kino dvorane, a sa sobom donosi plavi, čupavi kaos iz svemira poznat kao Stitch. Kao što je svima poznato, priča filma prati vanzemaljski eksperiment 626 imena Stitch koji se pronađe na Zemlji i posvoji ga djevojčica Lilo koja živi sa svojom starijom sestrom Nani, budući da nemaju roditelja. Ludi profesor, vanzemaljski agenti, i socijalne službe žele se domoći Stitcha i Lilo, ali koliko god kaosa i smijeha prouzrokovali na svom putu – svi će morati naučiti da su obitelj i pripadanje ipak najvažniji.

Nakon što je Snjeguljica studiju donijela samo glavobolje a Mufasa: Kralj lavova imao prilično mlak doček na kino blagajnama, Lilo i Stitch bi trebali Miki Mausu donijeti samo veselje, a ako ćemo suditi prema traileru – i svim gledateljima.



Datum izlaska: 22.05.

PR Foto: Sony Pictures

Originalni naslov: Karate Kid: Legends

Prošlo je 40 godina (za koji mjesec 41) od izlaska prvog Karate Kida. Tijekom tog vremena franšiza je imala mnoštvo emotivnih i karate borbi u svojih 5 filmova i serijom Cobra Kai. Sada je vrijeme da se priča vrati u kino dvorane kako i spada, a osim povratka Karate Kida u kina vraćaju se i vjerojatno najomiljenija lica franšize – Ralph Macchio kao Daniel LaRusso i Jackie Chan kao gosp. Han.

U Karate Kid: Legende, mladi Li Fong morat će odabrati hoće li trenirati LaRussov Miyagi-Doi ili gosp. Hanov Kung Fu za nadolazeći, ultimativni kung fu turnir. Kako dvojica trenera imaju potpuno drukčije pristupe vještinama i načinu borbe, dodatna zabava bit će u njihovom sukobu različitih karaktera. Redatelj je najavio kako će Karate Kid: Legende biti u stilu starih filmova Jackieja Chana – bez specijalnih efekata, samo borba koju rade sami glumci uz humor koji ju uvijek prati, i jedva čekamo vidjeti rezultat.





Datum izlaska: 29.05.

LIPANJ

PR Foto: Lionsgate

Originalni naslov: From the World of John Wick: Ballerina

Nemilosrdni svijet ubojica, onaj Johna Wicka, vraća se s novom pričom gdje će glavnu ulogu preuzeti Ana de Armas kao Eve, trenirana ubojica na putu osvete. Poput Keanu Reevesovom Johnu Wicku, i njoj je krvnički oduzeta bliska osoba te se unatoč protivljenju svih onih koji ju okružuju, upućuje u lov na odgovorne osobe. Na njenom putu stajat će cijela horda treniranih ubojica, ali jedan od njih bi se mogao pokazati kao prilično tvrd orah.

Johnu Wicku, poznatijem kao Babi Yagi u tom svijetu, dan je zadatak da eliminira Eve kako ne bi izbio rat između dvije frakcije ubojica. Kako će se taj duel završiti saznat će se ovog lipnja u filmu koji se odvija tijekom trećeg John Wick filma.



Datum izlaska: 05.06.

PR Foto: Universal Pictures

Originalni naslov: How to Train Your Dragon

DreamWorks je uvijek znao kako se sa svojim likovima povezati s publikom, dok je animirana franšiza Kako izdresirati zmaja najbolji primjer toga. Osim nevjerojatne mašte, avanture, akcije, i humora, serijal se zbog svojeg emotivnog dijela i poruke koju šalje najbolje pronašao među publikom. To će učiniti ponovno, ali ovaj puta ne kao animirani već igrani film.

Kako izdresirati zmaja je live-action remake istoimenog filma iz 2010., a da bi se priča o hrabrosti i prijateljstvu između mladog Vikinga i zmaja mogla uspješno prenijeti na igranu verziju – redatelj originalne trilogije Dean DeBlois je ovdje u redateljskoj fotelji, kao i Gerard Butler koji je posudio glas Štuckovom ocu, Stoicku – te ovdje ponavlja istu ulogu. Nakon što je film u potpunosti oduševio sve prisutne na ovogodišnjem CinemaConu, Universal je već najavio izlazak njegova nastavka za ljeto 2027. Svi ga nazivaju obiteljskim filmom ljeta, tako da se ovo ne propušta.



Datum izlaska: 12.06. – pretpremijerno od 07.06.

